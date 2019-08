Palleter Paiporta denuncia «una persecución» del gobierno tras el cierre de su carpa La carpa de la entidad CF Palleter en el recinto ferial de Paiporta. / lp La asociación, que fue acusada de vender alcohol a menores, afirma que el ejecutivo se quiere cargar las fiestas patronales V. H. PAIPORTA. Miércoles, 14 agosto 2019, 23:55

Un conflicto de última hora ha salpicado de lleno a las fiestas patronales de Paiporta. Como es habitual el recinto ferial se ha colmado estos días de carpas, conciertos y diferentes actividades.

No obstante, antes de que los festejos lleguen a su término, el gobierno «se ha visto obligado a cerrar» una de las casetas del circuito, destacan desde el Consistorio. Esta carpa pertenecía a la asociación Club de Fútbol Palleter Paiporta. Desde la entidad no han tardado en recriminar al ejecutivo esta decisión. «Tras una incesante persecución para que no participemos en las fiestas de nuestro pueblo, lo han conseguido y lo han hecho sin pruebas que justifiquen este desalojo», explican en un comunicado. En este sentido, la asociación destaca que uno de los agentes locales del dispositivo les acusó de vender alcohol a menores, culpándoles de haber provocado varios comas etílicos durante los festejos.

Además, la agrupación afirma que la alcaldesa del municipio, Isabel Martín de Compromís, «lleva tiempo impulsando este tipo de artimañas contra la entidad y los miembros que conforman el CF Palleter. «El gobierno se está cargando las fiestas patronales, si das una vuelta por el recinto ferial comprobarás la imagen de dejadez y abandono de este espacio», concluyen. Por su parte, desde la oposición señalan que con estas «imposiciones» el ejecutivo está deteriorando las celebraciones tradicionales de la localidad.

Desde el Consistorio indican que el año pasado ya se les impuso una multa durante los festejos

No obstante, desde el Ayuntamiento se muestran tranquilos. Según fuentes municipales, el año pasado ya se les impuso a dicha entidad una multa por vender alcohol a menores. «Se realizó la revisión oportuna y se detectó al joven que había comprado las bebidas. El menor no se podía identificar porque no llevaba su DNI», afirman.

Recuerdan que desde el Ayuntamiento están desarrollando una campaña de concienciación sobre las consecuencias negativas que tiene el consumo de alcohol en los adolescentes. «Hemos impartido talleres de formación a todas las asociaciones del municipio», apuntan.