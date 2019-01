Paiporta sube un 64% las ayudas de emergencia con un 30% más de familias asistidas La alcaldesa, Isabel Martí, y el concejal, Guillem Montoro, en la rueda de prensa. / lp El equipo de Gobierno multiplica por cuatro la plantilla del área de Bienestar Social en tres años y da un «giro radical» a esta política A. DASÍ PAIPORTA. Martes, 22 enero 2019, 00:41

El equipo de Gobierno de Paiporta ha aumentado en tres años un 64% el presupuesto para ayudas de emergencia, pasando de los 217.305 euros en 2014 a los 335.000 euros en 2018. La alcaldesa, Isabel Martín, calificó de «giro radical» las políticas de Bienestar Social en un acto en el que se presentó los resultados de un estudio sobre el trabajo realizado desde esta área desde 2011 hasta 2019.

En esta línea, Martín también destacó que a este incremento, se suma el grado de ejecución de este presupuesto, «que ha aumentado un 42%». Así, el actual Gobierno ha ejecutado el 100% en 2018, mientras que el PP, en años como 2013, se dejaba un 35%».

«Hemos demostrado eficacia y eficiencia en la atención a las personas y hemos puesto todos los medios humanos y recursos económicos para llevar a cabo todo aquello que se presupuesta en un capítulo tan sensible como este», advierte la alcaldesa. La actuación del anterior Gobierno «denota negligencia, desgana y desidia, además, en plena crisis económica y con los datos de paro más altos de la historia», añadió Martí.

Otras cifras destacables de este estudio del área de Bienestar Social son el aumento de un 60% del número de abonos efectuados a las familias si se comparan los ejercicios 2014 y 2018 (460 frente a 1.171), y el número de familias atendidas, que ha subido un 30% (de 242 a 349).

Esto se ha conseguido, según Martí, «con un enorme esfuerzo por parte de toda la administración para reforzar los servicios sociales, que ha pasado de tener cinco personas en plantilla en 2015 a las 22 actuales», lo que ha permitido implementar nuevas políticas de vivienda, igualdad, lucha contra la violencia machista o prevención de conductas adictivas, entre otras.

Así, Paiporta ha conseguido que no se ejecute ningún desahucio de los 91 programados en los últimos cuatro años gracias a negociaciones de alquileres sociales, daciones en pago o búsqueda de alternativas habitacionales. Se han adjudicado seis nuevas viviendas sociales y se ha regularizado la situación del resto del parque de vivienda pública del pueblo.

Esto ha sido posible gracias al protocolo antidesahucios coordinado entre Policía Local, juzgado de Torrent y departamento de Servicios Sociales que, junto a los acuerdos de asesoría jurídica subscritos con la Mancomunitat de l'Horta Sud, han permitido que ninguna persona del pueblo se quede sin casa.

Por su parte, el concejal de Bienestar Social, Guillem Montoro, marcó las líneas a seguir. «Es el momento de llevar a cabo una intervención comunitaria y familiar, porque las situaciones de riesgo de exclusión social no afectan solo a una persona ni a una situación concreta, sino a su contexto y se tiene que trabajar de una forma global», añadió.

Montoro ha explicado que la acción en el futuro se centrará en gestionar la nueva Renta Valenciana de Inclusión, de la cual se pueden beneficiar más personas, y en «hacer un trabajo armónico con la nueva ley de servicios sociales inclusivos» que aprobará en pocas semanas la Generalitat Valenciana.

No obstante, el PP denuncia que «hay casos sangrantes». «Exponer gráficos es sencillo, pero la ayuda no llega a la gente. Hay cientos de vecinos que precisan ayudas en emergencia para subsistir y ni si siquiera responden a sus peticiones», apuntan y advierten de que «la mayor parte del gasto no se ha destinado a incrementarlas, sino al pago del personal para tramitarlas».