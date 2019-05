El PP de Paiporta pide un aula de lenguaje en Secundaria

paiporta. El PP de Paiporta pide a la alcaldesa de Compromís, Isabel Martín, y al conseller de Educación, Vicent Marzá, «una solución hoy mismo para los padres y madres que tienen a sus hijos escolarizados en el aula de Comunicación y Lenguaje (CYL) del CEIP l'Horta de Paiporta, que pasan a secundaria y que no saben dónde matricularlos para el próximo curso escolar».

Los populares recuerdan que esta aula se implantó bajo su mandato en Primaria «ante la demanda de los padres». «Cuatro años de abandono por parte del cuatripartito propició que los padres tuvieran que denunciar la situación en un pleno y en el Consejo Escolar Municipal, insistiendo en que hacía falta una solución para cuando esos jóvenes pasaran a secundaria», explican.

«Isabel Martín no ha dado una opción ni presionado a la conselleria de Educación que dirige su compañero de partido», critica su portavoz, Vicente Ibor. «Lamentablemente, con el periodo de matrícula abierto para el próximo curso no saben a qué atenerse porque les han dado informaciones contradictorias y se sienten desamparados. Hoy no hay Aula CYL de secundaria, a pesar de que de forma verbal se les ha prometido una solución», concluye.