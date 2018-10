El PP de Paiporta exige a la alcaldesa que se someta a una cuestión de confianza La celebración del último pleno del Ayuntamiento de Paiporta. / lp Tras la ruptura de Gobierno por parte del PSPV, el Partido Popular pide el apoyo de los socialistas en el siguiente pleno del Ayuntamiento V. H. PAIPORTA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:17

El PP de Paiporta planteará a la alcaldesa del municipio, Isabel Martín, que se someta a una cuestión de confianza al considerar que «ya no tiene el respaldo de la mayoría del pleno»tras la salida del PSPV del Gobierno. Actualmente, el ejecutivo local (Compromís y Podeu) se queda con ocho concejales y la oposición con 13 ediles.

Según el portavoz del PP, Vicente Ibor, ahora lo más «correcto democráticamente» sería que Martín planteara al pleno una cuestión de confianza para saber con qué apoyos cuenta. En este sentido, el Partido Popular necesita la colaboración de los socialistas para sacar adelante la propuesta.

«A través de una moción en el siguiente pleno, propondremos la renuncia de la alcaldesa», aseguraron fuentes del Partido Popular. Sin embargo, según afirman, aún no se han puesto en contacto con los socialistas para llegar a un posible consenso. Además, aseguraron que, en el caso de que se celebrara la cuestión de confianza y Martín la perdiese, no se llegaría a ningún acuerdo a la hora de elegir un nuevo alcalde. «Ni el PSPV nos daría la alcaldía, ni nosotros a ellos». Sin embargo, Ibor, subrayó que esta crisis de Gobierno tiene que finalizar y pide la colaboración del PSPV. Además, de solicitar el apoyo de los socialistas para llevar a cabo la cuestión de confianza, el PP reclamó al PSPV más transparencia. «Queremos que sean más concretos, que digan por qué decidieron abandonar el Gobierno y qué puntos del pacto ha incumplido Compromís», añadió. En este sentido, el PP, se mostró escéptico al no ser conocedor de los conflictos institucionales entre PSPV y Compromís cuando ambos estaban en el Ayuntamiento. «Todos tenemos el derecho de saber qué problemas internos hubo, sobre todo, los vecinos de Paiporta». Por su parte, los socialistas adelantaron a LAS PROVINCIAS que ahora están en un momento de reflexión pero que no descartan sentarse y dialogar con el Partido Popular. «Estamos a disposición de cualquier partido y asociación de la localidad», aseguro la portavoz del PSPV, Maribel Albalat. Además, aseguró que los conflictos existentes entre el equipo de Gobierno y los sectores sociales de la localidad fue uno de los motivos de la ruptura. En esta línea, los socialistas tampoco descartaron plantear una cuestión de confianza.

Por su parte, el equipo de Gobierno, se mostró tranquilo ante la cuestión de confianza. Según fuentes municipales, el artículo 197 de la ley orgánica 5/1985 decreta que «no se puede plantear ninguna cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación».