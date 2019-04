El PP de Paiporta critica al Gobierno por la «falta de mantenimiento» de las zonas verdes V. H. PAIPORTA. Viernes, 5 abril 2019, 00:10

El PP de Paiporta criticó la gestión medioambiental del Gobierno. Según los populares, las zonas verdes del municipio están «en mal estado por la falta de mantenimiento». Por este motivo, desde el PP proponen espacios ajardinados dentro de la localidad. Una de estas zonas es la plaza Soliera. Según el candidato del PP a la alcaldía, Vicente Ibor, «en esta explanada los árboles que se quitaron no fueron trasladados, sino que se talaron y despedazaron».

En este sentido, los populares definen la gestión del Gobierno como una «involución ecológica». Según los populares, «el ejecutivo no ha creado ni una sola zona verde y las que había están desatendidas». Asimismo, afirmaron que los niños de Paiporta ya no plantan ejemplares el día del árbol sino que se «limitan a dibujarlos». Por otra parte, acusan al Gobierno de haber colapsado la circulación debido al carril bici. «Su gestión se basa en la implantación «caótica» de carriles bici de cemento y no en la creación de parques.