Orts defiende que el festival de paellas fue legal y la autorización, autonómica La alcaldesa y el edil salen de los juzgados, tras prestar declaración. / Damian Torres La alcaldesa de Moncada declara como investigada en los juzgados, junto al concejal de Fiestas, por presunta prevaricación y asegura que la causa abierta «se archivará» MARINA COSTA / EFE MONCADA. Jueves, 24 enero 2019, 00:54

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, afirmó ayer, en su declaración como investigada por un presunto delito de prevaricación, respecto a la celebración del festival de paellas universitarias del año pasado celebrado en la localidad, que la fiesta fue «legal» y que la autorización era autonómica.

La alcaldesa socialista declaró que un asesor jurídico le informó «verbalmente» de que la competencia para autorizar el festival universitario de paellas, que se celebró en marzo del año pasado, correspondía a la Generalitat.

En sus declaraciones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada, Orts rechazó que se produjeran «irregularidades» durante la organización, extremo que también defendió el edil de Deportes y Fiestas, Martín Pérez Aranda, quien acudió a declarar con la primera edil en calidad de investigado por los mismos hechos.

La Fiscalía Provincial de Valencia remitió el pasado mes de septiembre a los juzgados de Moncada una denuncia sobre la organización del festival universitario de paellas por considerar, según consta en el informe del fiscal, que «la alcaldesa de Moncada permitió la celebración del macrofestival 'Paellas universitarias 2018', a pesar de que la empresa no había solicitado y obtenido la preceptiva licencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, ni la correspondiente licencia municipal para el movimiento de tierras».

Bebidas alcohólicas

La denuncia interpuesta por el PP asegura que, durante el evento, «sí se vendieron bebidas alcohólicas en el interior del recinto y se produjeron movimientos de tierras y demolición de muros para acondicionar el terreno para la celebración del festival». La celebración reunió a unas 24.000 personas, según los datos que ofreció la propia organización. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informó de al menos dos incidencias de seguridad y 67 sanitarias, tres de ellas con traslado al hospital.

Orts defendió que este evento se celebró de acuerdo con la legislación vigente, sobre suelo privado, e insistió en que el asesor jurídico del Ayuntamiento fue quien le indicó que, al preverse la afluencia de más de 10.000 personas, no debía ser el Ayuntamiento, sino la Generalitat, el que autorizase determinadas peticiones, como la venta de bebidas alcohólicas.

A preguntas del letrado de la acusación particular, que ejerce el PP, Orts afirmó no saber qué representante de la empresa organizadora se puso en contacto con el Ayuntamiento, que dicha empresa no abonó ninguna tasa y que el único coste que asumió el Consistorio fue el de las horas extra de la Policía Local, cuya presencia «sugirió» la Delegación del Gobierno. El concejal Martín Pérez Aranda aportó un relato de los hechos muy similar al de la alcaldesa.

Orts atribuyó la denuncia del PP a la proximidad de las elecciones con el objeto de «demonizar» el evento porque se celebraba en Moncada. La alcaldesa aseveró que «toda la documentación está en regla y en base a ley. No hay ninguna irregularidad» y aseveró que la causa «se archivará y no irá más allá». Respecto a la posibilidad de que el festival pudiera celebrarse de nuevo en la localidad de Moncada, Orts desterró los rumores al respecto; «me consta que este año no se van a celebrar en Moncada. El año pasado presentaron la documentación y en esta ocasión no ha ocurrido».

Por su parte, desde el PP confían «en que la Justicia aclare todo este asunto: el por qué se saltaron el acuerdo del pleno y no nos dieron explicación al respecto hasta meses después del evento», subrayó María Jesús Martinez, presidenta del PP de Moncada.

La celebración del festival obtuvo el rechazo de todos los grupos de la Corporación, excepto el PSOE, y, finalmente, la salida anunciada del gobierno de Guanyem Montcada y el colectivo Acord, que también se opusieron públicamente y denunciaron la falta de informes, así como el movimiento de tierras y el asunto de la venta de bebidas alcohólicas.