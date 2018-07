Los obstáculos de las piscinas municipales Las obras de Paiporta avanzan a buen ritmo y ya pueden verse algunos elementos de la nueva piscina lúdica. / lp Massanassa cierra unos días por problemas técnicos y Benetússer sigue sin abrir por cuarto año consecutivoPaiporta y Almàssera ultiman las obras y prevén que sus vecinos puedan disfrutar del servicio durante este verano LAURA CHIRIVELLA HORTA. Jueves, 19 julio 2018, 00:23

La piscina municipal es el servicio por excelencia que todos los vecinos demandan durante el estío, así como uno de los planes más socorridos para toda la familia. No obstante, algunos municipios de la comarca de l'Horta Sud no han podido abrir las puertas de sus piscinas a tiempo, sin embargo, no desisten en su empeño de hacerlo a lo largo del verano. Es el caso de Almàssera y Paiporta que, según lo previsto por sendas corporaciones, esperan ofrecer este servicio a sus vecinos este mismo verano, en concreto, durante el mes de agosto.

En el caso de Paiporta, cuyo retraso a la hora de acometer las obras de remodelación del servicio fue fruto de trámites burocráticos dependientes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ),barajan la hipótesis de poder abrir en 10 o 15 días. Asimismo, tal como confirmaron fuentes municipales a LAS PROVINCIAS, las dos primeras jornadas de apertura serán a puertas abiertas, para que la ciudadanía pueda conocer la nueva piscina lúdica y familiarizarse con su entorno y servicios.

Siguiendo en esta línea, la Corporación anunciará en breve dónde y cuándo se podrán adquirir los tickets, para poder disfrutar de estas jornadas totalmente gratuitas, aunque, recuerdan que, posteriormente, se podrá acceder con las mismas tarifas del pasado año. Tal es el compromiso del Ayuntamiento con sus vecinos, que las obras siguen su curso durante la madrugada e incluso los fines de semana para poder abrir lo antes posible.

Caso similar es el de Almàssera, cuya Corporación también afirma que las obras están siguiendo el curso previsto y sin complicaciones. Pese a las altas temperaturas, la remodelación sigue en marcha y, aunque no se aventuran a establecer una fecha concreta para la apertura, estiman que este verano los vecinos del municipio podrán estrenar una piscina sin fugas de agua, ni caída de azulejos, entre otros.

Menos suerte correrán los vecinos de Benetússer que, un año más, no verán su piscina municipal en activo. El proceso para la reapertura sigue su curso. Tras la recuperación de las llaves de las instalaciones en el mes de septiembre, la liquidación del contrato efectiva el pasado mes de marzo, y la resolución de las alegaciones a principio de mayo, el siguiente paso ha sido el encargo de la elaboración de un plan de viabilidad para el proyecto.

La piscina de Massanassa

Las conclusiones del estudio están al caer y pronto se conocerá cuál será el siguiente paso para poder abrir de nuevo la piscina, tras cuatro años con el cartel de cerrado. Sin embargo, la oposición asegura que el Ayuntamiento no había previsto la necesidad de establecer un convenio con alguna otra localidad y, por eso, este año se ha ofrecido a los vecinos y vecinas de Benetússer abonarles el 45% del total del coste de los bonos de piscina de municipios limítrofes.

Así pues, no cuentan con el convenio que otros años se ha establecido con Massanassa para disfrutar de una piscina en concreto. No obstante, fuentes municipales aseguran que eso se debe a la nueva Ley de Contratos, que no ha permitido suscribir un año más dicho convenio con el municipio vecino.

Precisamente, Massanassa estrenaba piscina este año con atracciones acuáticas y se convertía en el principal reclamo, al ofrecer un nuevo e innovador concepto. Sin embargo, un problema técnico obligaba ayer al Ayuntamiento a echar el cierre de la piscina, al menos durante cuatro o cinco. Desde la Corporación, afirman que aquellas personas que habían pagado por la realización de cursos y pierdan clases por este pequeño fallo técnico, que aún están investigando, podrán solicitar el reintegro sin problema alguno. Aún así, la intención del Ejecutivo es subsanar cuanto antes el problema y volver a ofrecer este servicio que tanto gusta entre pequeños y no tan pequeños.

Así pues, siguen investigando para ver qué ha podido pasar con unas instalaciones que fueron inauguradas el pasado mes de junio.