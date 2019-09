«El PGE es necesario para el crecimiento y las dotaciones» Martes, 24 septiembre 2019, 00:44

La concejala de Urbanismo, Ana Bru, señala que el PGE es «necesario para el desarrollo urbanístico ordenado y la dotación de servicios y es responsabilidad del Gobierno hacerlo». Bru recuerda que los metros cuadrados «se han reducido de un millón con el plan de 2011 a os 264.000 actuales, que es lo mínimo». Ante la propuesta de la oposición, la edil explica que «en principio no es posible ampliar el plazo de exposición pública». «Necesitamos tiempo para contestar las alegaciones y los técnicos no aconsejan más prórrogas porque no llegaríamos a tiempo para la aprobación de la conselleria, ya que pueden caducar los documentos durante este proceso, que se estima en dos años», añade.