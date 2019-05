Murales reivindicativos Esther Galán y Nove Noel pintan el mural en la Casa de Cultura. / lp Diversidad cultural, libertad de creación o la igualdad de género son algunos de los mensajes de estas pinturas V. H. ALBORAYA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:07

La libertad de creación y pensamiento. Este mensaje es el que abandera ahora la Casa de Cultura de Alboraya. Un espectacular mural reivindicativo hecho con pintura de emulsión. Los artistas son Esther Galán y Nove Noel, ambos, tras más de 10 días, han culminado una obra que refleja la libertad del ser humano y la diversidad cultural.

Con la ayuda de rodillos y brochas, la valenciana y el gallego han pintado este mural de más de 14 metros de altura. Una creación que la artista ha querido plasmar de forma relevante por su significado. «Sin duda, en sólo 140 metros cuadrados se han aunado nuevos espacios y nuevos lenguajes», señaló. Una llamada cultural que se ha conseguido gracias a varios elementos tradicionales de la cultura valenciana.

Entre estas figuras destacan una chimenea con humo que representa el pensamiento del proceso de creación, una garza, unos pájaros que forman parte de un 'socarrat', la huerta, el barranco del Carraixet, y el instrumento musical de viento, la dolçaina.

Una gran creación que con 10 metros de anchura no pasa desapercibida por los viandantes ni por los conductores. Para Esther, este tipo de arte urbano a gran escala, se ha convertido en su forma de ver la vida a través de la pintura. «Mi trabajo es de taller, me dedico a la pintura desde siempre, mi meta siempre ha sido pintar en la calle», destacó. No obstante, esta pintura no es la única que engalana las fachadas de algunos edificios.

Es el caso del centro Espai Jove. Aquí la artista, a través de pintura de spray, quiso trasladar un mensaje muy claro; 'La evolución de la tecnología y las posibles consecuencias en la juventud'.

La influencia que tienen las redes sociales aumenta cada día, y por eso, Esther, con diferentes símbolos pictóricos, como unos pájaros o un ojo con mirada penetrante, quiso mostrar su perspectiva a los vecinos del municipio. Pero, sin duda, una de las obras más importantes para ella, es la que representa la igualdad de género. Aunque esta creación fue una colaboración, siente que el arte urbano que se utiliza para reivindicar derechos como éste, es uno de los alicientes que tienen los artistas para dedicarse a esta actividad.