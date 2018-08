MOLTS AGRANANT, MÉS EMBRUTANT

Deu de ser aixina, perque si no, no m'ixen els contes quan veig pel carrer encara massa brutea. Puix si penses un poquet en que, per aquéll, ara, ni carros passen ni burros, ni haques tampoc, ¿cóm és que si damunt no veent la vaca ni al lleter, per les vies ciutadanes a voltes, hi haja tant de fem? Ya dic, no ho comprenc. Pot ser que també siga perque no tingam tots consciència per la netea ciutadana. Si u fa un montó de fem i dos ne fan dos, en un agranador sobra. Pero... vagen posant, hipotèticament, embrutadors en eixe carrer i en l'atre i, a la fi, ya podran calcular com encara que tots els dies i a tot hora vegen vostés als agranadors -vestits ecològicament en verdor reflectant-, treballant de valent, casi, al moment, ya no se nota que per allí han estat fent ballar a la granera. I açò és una pena. Pero, clar, el carrer és l'espill del qui passa per ell. Si és curiós, queda net. I lo contrari; brut, encara que el netegen, si el que passà fon un porc.

Tot carrer se queda igual que els que per ell passaren. Si el que almorza és net, per terra no li cau ni molla, pero si és un desastrat, per terra va rosegó, tros de coqueta i paper. El que llig diari que no compra fa lo mateix. Igual que li'l donen el deixa que se l'enduga el vent. I si sumes al qui es beu una coca-cola o un pot d'actimel, sentat en un banquet, o se menja unes pipes, uns cacaus, i no veuen on hi ha una paperera o contenidor per a depositar les enrunes... queda, aquell lloc, fet un jaç després.

Si a tot això li afegim els chiclets que se masteguen i no se mengen i als millers de gossets que per la ciutat se passegen com els amos per a prendre l'aire i fer lo que tenen que fer... puix resulta que després te trobes en lo que no deuries vore, si foren els ciutadans, tots, com caldria: nets. Pero no. Embruten uns i els atres no netegen el fem. ¿Quants agranadors fan falta més? ¿O ne tendriem de sobra si foren més educats tots els que passen pel carrer? En veritat ya no veem arramassar l'era, perque ne queden poques pels pobles, ni escombrar el forn, perque entres en ell, ni les flames veus, pero sí passejar-se la granera molt més que abans quan era tan matinera com la dona que la traïa per a regalar el bon dia a qualsevol i de vesprada per a enterar-se de la veïna de lo que hi havia passat pel poble.