Meliana reabre la pasarela peatonal de acceso a la playa después de seis meses El estado actual de la pasarela peatonal sobre la V-21 a la altura de Meliana. / lp El Consistorio clausuró la vía como consecuencia del golpe de un camión que al circular dañó uno de los vanos del puente V. H. MELIANA. Viernes, 16 agosto 2019, 00:13

El Ayuntamiento de Meliana, con la autorización de Fomento, ha reabierto la pasarela peatonal que permite el acceso a la playa de la localidad. Según fuentes municipales, aunque ya se puede acceder a la estructura, esta reapertura es provisional.

Dichas fuentes afirman que el objetivo del Ayuntamiento era terminar las obras antes del 15 de agosto, para que los usuarios pudiesen utilizar dicho puente. Por este motivo, los operarios estuvieron trabajando de forma continua el miércoles «para hacer posible la accesibilidad». No obstante, desde el Consistorio advierten que la rehabilitación de la estructura no está terminada del todo. «La reforma no está finalizada, por eso todavía no se pueden utilizar las escaleras de entrada desde el municipio ni desde la pedanía de Roca», indican. Por otro lado, destacan que sí se podrán usar las sendas contiguas a la costa.

En este sentido, fuentes municipales subrayan que también está pendiente de instalar el pavimento final y otros pequeños detalles estructurales que serán compatibles con la pasarela. «Se realizarán nuevos cortes de acceso, más reducidos. Pero se ejecutarán cuando pase la temporada de playa», apuntan. Asimismo, desde el gobierno han querido agradecer tanto a los operarios como al Ministerio de Fomento «todo el esfuerzo realizado durante estos últimos meses». No hay que olvidar que este puente se encontraba cerrado desde el pasado 14 de febrero debido a los graves daños causados por un camión en uno de los vanos.

Cuando sucedió el incidente, se optó por clausurar el puente al no poder garantizar la seguridad de las personas. En su momento, según fuentes municipales, se reunieron el gobierno local y miembros del Ministerio para decidir si se reparaba los daños o se optaba por la sustitución total de la infraestructura.

En esta línea, destacan que la segunda medida es la que se ha llevado a cabo con la retirada de la pasarela y las rampas de acceso a ellas, además se han sustituido las columnas de sujeción. Por fin, los vecinos de Meliana podrán utilizar este acceso a su playa sin tener que entrar desde otro municipio.