Meliana continúa con el proceso de reforma de la pasarela de acceso a la playa El Ayuntamiento pone en marcha la construcción de nuevas rampas. / lp Los operarios inician la construcción de unas rampas más accesibles y menos pronunciadas que las anteriores V. H. MELIANA. Viernes, 31 mayo 2019, 00:43

El Ayuntamiento de Meliana continúa con el proceso de rehabilitación de la pasarela de acceso a la playa. Esta semana los operarios han comenzado las obras para instalar nuevas rampas laterales de entrada al puente.

Según fuentes municipales, estas nuevas subidas serán más accesibles y menos pronunciadas que las antiguas. «La rehabilitación está progresando a buen ritmo», destacaron. Sin embargo, pese al avance de esta reforma, los vecinos siguen «descontentos» por el estado actual de la pasarela. Los residentes, que ya denunciaron el retraso de las obras, se muestran escépticos. «¿Qué significa a buen ritmo?. Dudamos que finalice la rehabilitación del puente este verano», indicaron algunos vecinos indignados.

No hay que olvidar que el gobierno en funciones informó a la población que esta pasarela que permite el acceso a la playa del municipio «no estará operativa hasta la segunda quincena de julio».

Por lo tanto, los vecinos tendrán que llegar a la costa desde Alboraya, pasando por Port Saplaya. Una alternativa que no gustó especialmente a la localidad. «No entiendo por qué se ha demorado tanto la ejecución de las obras, llega verano y para poder acceder a nuestra propia playa tenemos que dar todo un rodeo con el coche, es un jaleo y una pérdida de tiempo», señaló una usuaria de la pasarela. No obstante, desde el gobierno siguen las pautas establecidas durante la reunión que mantuvo con el Ministerio de Fomento. Durante este encuentro, ambas administraciones analizaron el estado de toda la infraestructura, y acordaron que es imprescindible una rehabilitación íntegra del puente antes de autorizar su uso. Una reforma que, según fuentes municipales, no se puede ejecutar en un plazo inferior al establecido.

«El puente ya estaba en mal estado, además el incidente que tuvo lugar en febrero terminó por debilitar parte de la construcción. En esta línea, un camión golpeó «violentamente» uno de los vanos de la pasarela, produciendo daños muy graves en la infraestructura.