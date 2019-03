El PP de Meliana acusa al equipo de Gobierno de «mentir» en el Plan Edificant A. D. MELIANA. Martes, 12 marzo 2019, 00:11

El PP de Meliana acusa a Compromís de «mentir descaradamente» a los vecinos del municipio y apuntan que en el último pleno «no se aprobó asumir la delegación de competencias por parte del Ayuntamiento para las obras de los colegios por valor de más de dos millones de euros», tal y como informó el equipo de Gobierno.

«Eso no es cierto, ya que lo que se aprobó es solo la solicitud de adhesión al Plan Edificant», explican y añaden que «el PP votó a favor de este punto porque no obliga ni compromete a nada al Ayuntamiento, pero jamás votaremos a favor de asumir una competencia que arruinaría a Meliana en caso de impagos por la Generalitat, aún en el caso que las facturas fueran directamente».

También puntualizan que «no es cierto que se vayan a invertir mas de dos millones, ya que lo que se ha hecho es solicitar algo que no se va a conceder en su totalidad por el elevado importe y menos si le sumamos los más de tres millones del nuevo colegio que también se solicitará, igual que ha pasado con los famosos Fondo Europeos de más de cinco millones y que nunca llegaron por más ruedas de prensa que hizo el alcalde». «Compromís y PSOE, saben que están mintiendo y si no, el tiempo lo dirá. En periodo electoral no todo debería valer», añaden.