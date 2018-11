El PP de Meliana acusa al Ejecutivo de «gastar» todo el remanente positivo Los populares advierten de que esto supondrá incumplir la regla de gasto y obligará a hacer un plan de ajuste que «hipotecará el futuro» ADA DASÍ Sábado, 10 noviembre 2018, 01:13

meliana. El PP de Meliana acusa al equipo de Gobierno, que forman PSPV y Compromís, de «hipotecar el futuro, gastando todo el remanente positivo de tesorería». Según los populares esto provocará que en los dos años siguientes «no se puedan hacer inversiones, se reduzcan los servicios públicos al disminuir el gasto y no se bajen los impuestos».

Esta advertencia llega tras el pleno extraordinario del pasado jueves, donde, según explican, «fuimos conocedores que el último euro que quedaba de los más de dos millones que había de superávit, dejado por el PP y continuado en esta legislatura gracias a la inercia de la gestión popular, va a ser gastado por el Ejecutivo».

Desde sus filas argumentan que «el departamento de intervención indica en diversos informes para 2019/2020 la corporación municipal podría verse inmersa en un plan de ajuste, al haber sobrepasado el gasto en dos millones de euros lo que acarrearía irremediablemente una importante subida de impuestos o una bajada de gasto público, cosa por otro lado normal si gastas más de lo que ingresas».

Para el portavoz popular, Pedro Cuesta, «la nefasta gestión del equipo de Gobierno está llevando a la deriva al pueblo de Meliana, pues sus actuaciones nos demuestran que no está interesado en rebajar la presión fiscal a todos los vecinos, de hecho, después de subir el IBI en su primer año de legislatura y bajarlo estos dos últimos años gracias a la presión de los populares, en este pleno no tuvieron mas remedio que admitir que en el 2019 no se va a seguir bajando como prometió el alcalde».

No obstante, el alcalde, Josep Riera, reconoció en el pleno que en 2018 «se incumplirá la regla de gasto pero en 2015 también ocurrió y tuvimos que aplicar un plan de ajuste por la gestión del PP». Riera señaló que el remanente se ha destinado a tres «necesidades», como son terrenos educativos, la rehabilitación del Palau de Nolla y la compra de un inmueble para servicios municipales.