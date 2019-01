El PP de Massamagrell acusa al ejecutivo de falso

massamagrell. El Partido Popular de Massamagrell acusó al equipo de Gobierno de elaborar unos presupuestos para 2019 «falsos». Por este motivo, los populares presentaron una reclamación contra estas cuentas municipales. Según la formación, «la partida de ingresos está claramente hinchada y no corresponde a la realidad».

En esta línea, destacaron que la recaudación municipal del año pasado es menor de la que proyectan los presupuestos, y por ende no son suficientes para mantener los gastos. «Deberían de redactarse unas nuevas cuentas para el 2019 que se ajusten a los beneficios reales», señalaron. Los populares achacaron este desajuste al impuesto del incremento sobre el valor de los terrenos, donde el Ayuntamiento ha presupuestado 200.000 euros, y la recaudación real, según el PP, fue de 18.900. «Se ha obtenido un desajuste respecto a lo presupuestado de 181.000 euros», agregaron. Asimismo, afirmaron que no es una desviación menor, y que no puede considerarse un simple error por parte del ejecutivo.

Además, desde el Partido Popular, quisieron recordar las recientes sentencias del Tribunal Constitucional. Estas resoluciones declararon ilegales los cobros de este impuesto si no se ha producido realmente un incremento del valor de los terrenos como, según afirmaron los populares, ocurre en Massamagrell.