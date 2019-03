L'Horta planta sus fallas La plantà de las fallas municipales de Paterna. / lp Los artistas falleros dan los últimos retoques a sus creaciones para que no falte ningún detalle que pueda inclinar la balanza Las comisiones de los municipios de la comarca sacan a las calles la crítica y el colorido de la fiesta josefina, en espera del veredicto del jurado, que se conocerá hoy ADA DASÍ Sábado, 16 marzo 2019, 01:34

horta. Las fallas de l'Horta ya están en las calles. Un año más, las comisiones han puesto toda la carne en el asador en la plantà para dar rienda suelta a la crítica que llevan implícita los monumentos.

Los artistas falleros dieron ayer por la noche los últimos retoques a sus creaciones para que el jurado valore hoy todo el trabajo de un año. El resultado de los premios se hará público a lo largo del día en la mayoría de municipios de la comarca. La capital de l'Horta Sud, Torrent, ha amanecido hoy con 58 monumentos repartidos por las diferentes demarcaciones.

Este año, seis comisiones compiten en sección especial; Ángel del Alcázar, de la Plaça, Antoni Pardo, Avinguda, Ramón y Cajal y Lope de Rueda. Seis más se disputan los primeros premios en la sección primera como son; Sant Roc, Padre Méndez, Sent Gregori, Benemérita, Sant Valerià y Avinguda Reina Sofía.

Benetússer y Massanassa reparten en los casales contenedores para el reciclaje de residuos En Torrent, la sección especial y la primera cuentan este año con seis participantes cada una

Mientras que en la segunda compiten nueve y en la tercera las ocho restantes. Los premios se darán a conocer hoy con una lectura pública a las cuatro y media de la tarde, aunque se entregarán mañana a las 11:30 en la plaza Unión Musical, ante la presencia de todas las comisiones. También se celebra esta tarde el Traslado, en el que se saca la imagen de la Virgen, y que tendrá este año un significado especial ya que se cumplen 50 años desde que la comisión Barri Cotxera la organizó por primera vez.

Mañana, la Ofrenda, que se realiza en una sola jornada por primera vez, centrará los actos de la semana fallera. Les mascletaes en la plaza Obispo Benlloch también comenzarán hoy, a las dos y media de la tarde, y se seguirán repitiendo a lo largo de estos días a cargo de diferentes pirotecnias que se han escogido por sorteo, como suele hacerse. La última se disparará el día de San José.

En Paterna, la plantà creó mucha expectación. Presiden desde ayer la plaza del Ayuntamiento y han sido elegidos por los ciudadanos en una encuesta, en la que participaron más de 1.700 personas.

'Bateigvalencià, del artista fallero Miguel Ángel Royo Ferrandis, recrea la escena de un bautizo con los falleros como protagonistas. Por su parte, el monumento infantil lleva por lema 'La Foto', de Paco y David, y está formado por 15 figuras que representan a los miembros de un mismo clan durante una sesión de fotos familiar.

Además, las 17 comisiones locales sacaron a la calle los 35 monumentos que se podrán contemplar en Paterna hasta el día de la cremà. Las fallas premiadas se conocerán hoy a las 14 horas y los premios se entregarán a las 18 horas. En los próximos días, tanto Torrent como Paterna celebrarán por primera vez la Nit del Foc que estará presente en el programa festivo de ambas ciudades. Las dos coinciden además en la fecha, será el día 18, y casi en los kilos de pólvora, ya que la capital de l'Horta Sud disparará 204 mientras que Paterna aumenta hasta los 230.

La Ofrenda en las dos ciudades se ha programado para mañana, domingo. La plantà fue un poco más complicada para la comisión Cristóbal Sorní de Burjassot al caer el remate central del monumento el pasado jueves.

No obstante, ayer el artista fallero consiguió mitigar los daños ocasionados y acabar de montarlo para que la comisión celebre como toca su 50 aniversario. Una suerte que no compartió la comisión Parc La Canya de Picassent. Esta entidad fue testigo de como el artista fallero, Pascual Peris no terminó el monumento a tiempo, concluyendo únicamente la parte central y el remate. Sin embargo, algunas comisiones de Picassent donaron ninots a Parc de la Canya. Las localidades de l'Horta Sud como Catarroja, Paiporta, Albal, Massanassa y Benetússer conocerán hoy cuáles son las fallas ganadoras. En l'Horta Nord, Massamagrell, Alboraya y Almàssera, también. Es un momento que las comisiones esperan con impaciencia y que congrega a todo el mundo.

Nuevos valores

La preocupación por la sostenibilidad se ha colado este año en la semana josefina y municipios como Massanassa y Benetússer han repartido contenedores para el reciclaje de residuos entre las comisiones falleras. Estos elementos se instalarán en los casales para aprovechar toda la basura que se genera durante estos días y elementos que son susceptibles de reciclar.

Otra iniciativa que se ha extendido en localidades como Alboraya y Massamagrell es la instalación de puntos violeta. Alboraya ha previsto contar con nueve y en Massamagrell, además, se ha diseñado una campaña local por unas Fallas sin machismo y LGTBIfobia, con la figura del 'garante violeta' para atender cualquier caso de este tipo.