El PP de l'Horta Sud exige regularizar el centro La Unión de Torrent Los populares votan en contra de levantar el reparo al pago de subvenciones a la asociación gestora en el pleno de la Macomunitat ADA DASÍ TORRENT. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:38

El Partido Popular de l'Horta Sud ha exigido al presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, que «regularice la situación» en la que se encuentra el centro de educación especial La Unión de Torrent y que «no haga chantaje a costa de las personas con discapacidad». Según explica el portavoz del PP, Vicent Hernandis, en el pleno celebrado el pasado lunes en la sede comarcal, el equipo de Gobierno planteó levantar el reparo de la intervención para abonar los costes derivados del funcionamiento de este centro, que gestiona la asociación Prodefi.

El informe de fiscalización de la secretaria interventora de la Mancomunitat formulaba un reparo suspensivo por no existir contrato en vigor con la asociación. Tal y como se cita textualmente, «se formula reparo suspensivo (...) al no haber contrato en vigor, por lo que la prestación del servicio no se ajusta a los trámites esenciales de la contratación pública».

El portavoz popular explica que se opusieron al levantamiento del reparo y plantearon que se convocara una reunión de alcaldes, portavoces y representantes de la asociación con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para «buscar una solución ajustada a derecho para que la financiación de este servicio esté dentro de la legalidad vigente».

En este punto, Bielsa señaló que «transmitiría a la asociación Prodefi que no iban a cobrar la subvención y que, por tanto, tendrían que cerrar el centro por culpa del voto en contra del PP que rompía la unanimidad que exigía». Estas palabras, según Hernandis, suponen «un chantaje intolerable por parte de quien tiene la responsabilidad de Gobierno y una mentira interesada para utilizar al PP como chivo expiatorio de su incapacidad para gestionar». «El voto negativo no es contra Prodefi, sino una medida de presión para que de manera urgente se ponga fin a una situación irregular de más de tres años», explicó.