El colectivo Per l'Horta critica que el Gobierno socialista no se haya reunido con los afectados por la ampliación de la V-21 antes del inicio de las expropiaciones. Así pues, y através de un comunicado expresaron su decepción al observar una «falta de voluntad política» por parte del nuevo delegado de Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, con quien solicitaron una reunión de carácter urgente y no les ha recibido por cuestiones de agenda.