Per l'Horta acusa de pasividad al Consistorio por la ampliación de la V-21 La entidad desvela que el Ministerio de Fomento asegura que el Ayuntamiento de Valencia no ha pedido la paralización del proyecto EP Domingo, 14 octubre 2018, 23:29

El colectivo Per L'Horta denunció ayer que el Ministerio de Fomento «solo va a maquillar la ampliación de la V21 aprobada por el gobierno del PP». Así, han criticado a su vez «el conformismo de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Valencia y Alboraya, partidarios de hacer mínimas reformas». «Las mejoras que se estudian se podrían llevar a cabo sin necesidad de ampliar un tercer carril», aseguraron ayer desde Per L'Horta.

De hecho, continuaron las mismas fuentes. «ante la petición de los colectivos de que se aprobara una moratoria al proyecto para estudiar alternativas y generar un proceso de participación ciudadana que no se ha producido, se explicó que esta posibilidad no se plantea porque ninguno de las administraciones consultadas -Generalitat Valenciana, Ayuntamientos de Valencia y Alboraia- lo ha pedido». «Afirmación que en caso de ser cierta demostraría un incumplimiento de las mociones aprobadas hace un año a los plenos municipales de Valencia y Alboraia», incidieron.

Estas declaraciones se recogen en un comunicado del colectivo tras la reunión del pasado 10 de octubre a la que asistieron tres miembros de Per L'Horta y la plataforma 'Alboraia, Horta i Litoral', así como el diputado de Podemos en las Cortes Valencianas Antonio Montiel, invitados por la diputada de Podemos Rosana Pastor, en una cita con el Secretario General de Infraestructuras y el Director General de Carreteras además de otros altos cargos de Fomento. El objetivo de la reunión era tratar el estado actual del proyecto de ampliación de la V-21, así como transmitir las diferentes posturas críticas de los presentes con proyectos como la Zona de Actividades Logísticas en La Punta o el proyecto de AVE sobre l'Horta Nord.

Desde Per L'Horta han subrayado que la ampliación de la V21 con un tercer carril, que Per l'Horta considera «totalmente innecesaria», «incluye estructuras para el futuro AVE Valencia-Barcelona y el Acceso Norte al Puerto de Valencia». «A lo largo de la reunión se pudo constatar que la nueva administración socialista no renuncia a la ampliación», dijeron las mismas fuentes.