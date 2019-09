El juzgado acuerda el sobreseimiento en el caso Pemsa sobre varios ediles El diputado provincial de Ciudadanos y portavoz del grupo en Moncada, Jesús Gimeno, afirma estar «muy satisfecho» con la resolución M. COSTA MONCADA. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:41

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra varios ediles, entre ellos, el diputado provincial de Ciudadanos, Jesús Gimeno, «al no constar indicios de criminalidad», de acuerdo con el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según la resolución, aunque parte de los investigados formaban parte como concejales del consistorio municipal y votaron a favor de autorizar la hipoteca sobre las parcelas, «no consta ningún indicio que pueda llevar a la conclusión de que conocían la venta previa de las fincas». Así, cabe destacar que en el expediente municipal para la autorización «por parte del pleno de la constitución de hipoteca sobre las parcelas no existe ninguna mención a que las mismas habían sido objeto de compraventa anterior», según recoge la resolución judicial. Por ello, el auto llega a la conclusión de que, en este caso, autorizar la constitución de una hipoteca sobre determinados terrenos, «con el informe favorable de los técnicos, no puede suponer una infracción penal, a no ser que se probara el conocimiento previo de la enajenación de las fincas, lo cual no está acreditado indiciariamente. En consecuencia, resulta procedente el sobreseimiento provisional contra los referidos investigados».

Tanto el diputado provincial como su abogado defensor, José Garcín, se han mostrado muy satisfechos por esta decisión del juzgado.

Gimeno quiso expresar ayer «mi agradecimiento a las personas que han confiado en mí durante todo este tiempo. La Justicia es lenta, muy lenta pero al final llega y ha demostrado que obramos en concordancia con lo que marcaron los informes técnicos».