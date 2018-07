Un hombre armado se atrinchera con su mujer e hijo en su domicilio de la Pobla La complejidad del caso requirió de la presencia de más de 50 agentes, negociadores y unidades especiales como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS3) LAURA CHIRIVELLA LA POBLA. Sábado, 21 julio 2018, 00:19

La Guardia Civil logró arrestar ayer a un hombre en la Pobla de Farnals que, durante más de ocho horas, se atrincheró en su domicilio armado con un arpón y un revólver del calibre 38, teniendo a su mujer y a su hijo como rehenes. Tal como confirmaron fuentes policiales a este periódico, nadie resultó herido durante la intervención

Varias llamadas a Emergencias alertaron a la Guardia Civil de Massamagrell y a la Policía Local del municipio sobre lo acontecido. Rápidamente y desde las 22:30 horas se personaron varias patrullas en el lugar de los lugar de los hechos, cuyo objetivo era salvaguardar la seguridad de los vecinos y las personas implicadas en el suceso para tratar de evitar un incidente mayor. El sospechoso de 38 años que, al parecer, padece trastorno bipolar diagnosticado retuvo ayer a su mujer, de 39 años, y a su hijo en el domicilio tras sufrir una crisis relacionada con la patología. Esa misma tarde había visitado a su psiquiatra quien, tras una revisión, le mantuvo la medicación prescrita sin reforzar ya que, al parecer, se encontraba bien.

Pese a que en un primer momento contaba con un arpón como arma, este fue requisado por los agentes allí presentes en el mismo rellano del domicilio. No obstante, posteriormente, y al ver todo el despliegue policial, amenazó con matar a su familia y a los agentes con un revólver del calibre 38. La complejidad del caso requirió de la presencia de más de 50 agentes armados, negociadores y unidades especiales, entre otros. Pese a que los vecinos de la zona afectada no fueron desalojados de sus hogares, sí fueron confinados a la espera de que se lograra acceder al piso y reducir al hombre que, según fuentes a las que tuvo ayer acceso LAS PROVINCIAS, estaba fuera de sí y ya había tenido algún pequeño percance con anterioridad, pero no de semejante gravedad.

La Unidad Especial de Intervención de Madrid tuvo que desplazarse hasta el lugar de los hechos El sospechoso no contaba con antecedentes penales ni episodios de malos tratos a su mujer e hijo

Alrededor de las 5:15 de la mañana, y tras varias horas de negociación sin éxito, se procedió al asalto de la vivienda. Una operación que pudo llevarse a cabo, sin incidentes ni heridos, gracias a la presencia de los agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que se desplazaron desde Madrid, para reforzar el dispositivo que ya contaba con la presencia de Guardia Civil, Policía Local, y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS3).

El hombre, que no contaba con antecedentes penales, ni tampoco se le conocía ningún episodio de malos tratos contra su mujer o el niño, no opuso resistencia cuando los agentes irrumpieron en el domicilio. Los hechos ocurridos en la tarde del pasado jueves, se alargaron hasta las 6:30 horas de la mañana de ayer y finalizaron con el traslado del sospechoso en SAMU, mientras que el hijo y la mujer recibieron atención psicológica en el domicilio. La investigación sigue su curso antes de poner al detenidpo a disposición del juzgado de Guardia de Massamagrell.