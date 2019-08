Un grupo de jóvenes limpian de basura los márgenes del río Turia a su paso por Manises Los cuatro jóvenes, con las bolsas llenas de residuos. / lp V. H. MANISES. Lunes, 26 agosto 2019, 23:55

Son conocidos como Netejamunt. Este grupo de jóvenes solidarios ha impulsado una iniciativa que está levantando una ola de elogios entre los vecinos de Manises. No es para menos, puesto que la implicación de estas personas con el medio ambiente está generando que otros residentes quieran colaborar con ellos, y aportar su granito de arena para conseguir que el entorno natural del río Turia vuelva a ser un paraje natural lleno de vida.

«Cada día que vamos recogemos kilos de residuos. Sin ir más lejos, la última vez sacamos dos neumáticos del agua», afirma Germán, uno de los promotores de la iniciativa. Según este joven, hay que luchar por la recuperación del medio ambiente. «Estamos muy involucrados con este proyecto, intentamos reunirnos siempre que podemos para limpiar este entorno», agrega satisfecho.

En este sentido, indica que la última vez se unieron a la causa seis personas más. «Los participantes no sólo son de Manises, también se desplazan desde Valencia», añade. Asimismo, adelanta que la intención de los cuatro jóvenes es crear, a largo plazo, una asociación ecologista. «Esperamos que cada vez se quiera asociar más gente a este proyecto», señala. En esta línea, tanto Germán como los vecinos de Manises, consideran que este saneamiento es prioritario porque el entorno se había convertido en un foco de residuos. Incluso algunos residentes culpan al Ayuntamiento de «falta de decisión» a la hora de paliar esta situación.

«El equipo de gobierno no hace cumplir las leyes y sigue sin multar a las personas que acceden a esta zona y que se comportan de forma irregular», indican. No obstante, no hay que olvidar que el Ayuntamiento se ha volcado, durante este verano, con la limpieza de este paraje.

Como ya adelantó este medio, desde el Consistorio han reforzado los trabajos de saneamiento de esta zona. En este sentido, según señalaron fuentes municipales, se han llegado a recoger una gran cantidad de residuos. «El equivalente a dos furgonetas llenas», matizaron fuentes del Consistorio.