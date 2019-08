De Godella al Kilimanjaro Miguel Ángel Sánchez con el equipo de gobierno de Godella. / lp Un vecino del municipio quiere conquistar la cima de Tanzania | Su historia siempre ha estado ligada a la aventura y ahora afronta el nuevo reto con ilusión UISO CRESPO Jueves, 8 agosto 2019, 23:48

La vida va de marcarse retos y fijar una fecha para conseguirlos. Las oportunidades son escasas y no se pueden dejar escapar, por eso Miguel Ángel Sánchez Sada quiere escribir una página en su historia deportiva al ponerse su desafío más ambicioso hasta la fecha: subir el Kilimanjaro.

Este vecino de Godella siempre ha tenido una vida ligada a la aventura, como testifica el Ayuntamiento de este municipio en un comunicado. Según informan, ha buceado con el tiburón blanco, ha subido el Aneto y ha hecho surf rodeado de focas. Unas características que ponen de manifiesto la grandeza de este joven que tiene entre sus manos una expedición para disfrutar de la montaña y conocer un paisaje al que sólo acceden auténticos excursionistas.

No estará solo, sino que acudirá a la aventura junto con otros tres jóvenes de la localidad de Bétera. Todos ellos «tomarán una de las rutas más largas, para subir despacio y tener la oportunidad de aclimatarse a las extremas condiciones de la montaña, por la altitud y la temperatura, que en la cima puede llegar hasta los 20 grados centígrados», indican. Este joven godellense trabaja como 'area manager' en una empresa farmacéutica, según apuntan desde el Consistorio. Este empleo le permite viajar por todo el mundo y escalar montañas como el Aneto (2.300 metros) o un volcán en la Patagonia (2.800 metros).

Este joven ha buceado con tiburones blancos, ha subido el Aneto y ha hecho surf rodeado de focas

Es cierto que el Kilimanjaro (5.900 metros) será la cima más alta que ha ascendido hasta la fecha, pero no será la última. Tanto es así que ya piensa en su próximo reto que no es otro que el Aconcagua, en Argentina (6.700 metros). Unos objetivos que no están al alcance de todo el mundo y para los que se necesita una buena preparación física y mental.

Apoyo del Ayuntamiento

Antes de partir hacia el país africano, el gobierno de Godella quiso desearle suerte en su desafío. La alcaldesa, Eva Sanchís, el regidor de Deportes, Fernando Oliveros, y la regidora de Juventud, Tatiana Prades, recibieron a Miguel Ángel Sánchez en el Ayuntamiento para entregarle el escudo del pueblo y desearle mucha suerte en esta nueva aventura que se prevé que dure una semana hasta que, sobre el 18 o 19 de agosto, corone la cima de este gigante de Tanzania.