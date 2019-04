El gobierno tilda de «electoralista» la salida de Podemos en Massamagrell Un momento de la sesión plenaria en el Ayuntamiento. / lp La formación morada, tras romper el pacto, acusa a los socialistas de «entorpecer» la gestión y a Compromís de estar sometido al PSPV V. H. MASSAMAGRELL. Miércoles, 3 abril 2019, 00:39

El equipo de Gobierno de Massamagrell (PSPV y Compromís) calificó de «electoralista» la actitud de Podemos en el pleno del Ayuntamiento. En este sentido, la formación morada decidió romper el pacto de Gobierno con PSPV y Compromís, abandonando el ejecutivo local.

Al respecto, desde el Consistorio afirmaron que «este abandono no ha sido ninguna sorpresa, puesto que Podemos ya hizo público su acuerdo de concurrir junto a EUPV en las próximas elecciones locales, pero las formas no han sido las correctas». En esta línea, acusaron de «falta de respeto y educación» a Podemos por la forma de hacer las cosas. «Prefieren separarse de nosotros a dos meses de las elecciones municipales, y marcar distancia ahora para unirse a EUPV», apuntaron. Según el equipo de Gobierno, la excusa de Podemos para abandonar el ejecutivo es «muy mala». En este sentido, la formación morada acusó al PSPV de «falta de transparencia» por no admitir la comisión para investigar a los dos concejales socialistas denunciados por el PP.

«Nosotros desde el primer momento hemos apoyado este comité, hemos acudido a todas las reuniones del equipo de Gobierno y siempre hemos dicho que votaríamos a favor de la comisión», señalaron desde Podemos. Asimismo, ambos ediles socialistas fueron denunciados por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción por apropiación indebida del dinero de los feriantes.

«Hemos pedido muchas explicaciones en diferentes asambleas y lo único que nos han mostrado son las facturas pero no la justificación de esos cargos», matizaron desde Podemos. En este sentido, afirmaron a este diario que si los socialistas hubiesen votado a favor de este comité, no hubiesen roto el pacto de Gobierno. Al respecto, desde el PSPV señalaron que todo se aclarará donde corresponda. «La denuncia sigue su curso, ante el juzgado lo explicaremos y no en el juicio paralelo que pretenden hacernos algunos partidos», matizaron.

Acusaciones

Por otra parte, desde el equipo de Gobierno destacaron que era muy difícil trabajar con Podemos. «No eran capaces de tomar decisiones por sí mismos sin antes consultar, además no quisieron asumir más responsabilidades, se les ofrecieron más concejalías y no las quisieron», agregaron desde el PSPV. Sin embargo, desde la formación Podemos desmienten esta información.

Según esta formación fueron ellos los que solicitaron más obligaciones dentro del Ayuntamiento. «Nos dieron las áreas con menos presupuesto -como la de agricultura- y, aún así, hemos llevado a cabo medidas muy importantes para el municipio», afirmaron. Según Podemos, en estos dos años de legislatura, se han reducido los residuos en la playas una tonelada o se ha llegado a proteger especies en peligro de extinción como el chorlitejo patinegro.

«Somos de las pocas localidades de la comarca que ha ejecutado este tipo de medidas medioambientales». En esta línea, desde Podemos lamentaron haber tenido que abandonar el Gobierno en mitad de varios proyectos planteados desde esta concejalía.