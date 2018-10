Ma yaya Francisqueta solia tindre en un calaix del rebost una ganya de bacallà o, enrollades en paper, unes sardines salades d'aquelles que es dient 'guàrdies civils' per la grogor que prenien a l'estar un poc enranciades. I se nomenaven d'aquella manera perque groc era el color que duya la Benemèrita en el seu correage de gala. Puix be; mon yayo Vicentet, quan se preparava el saquet del menjar, agafava un bon tros de pa, un parell de 'civils' i una ganya d'abadejo, que era el condiment principal que posava en la paella quan es feya el dinar.

Hi afegia una ceba trocejada, oli, sal i l'arròs al que acompanyaven unes rametes de romer. L'aigua, la que duya en la botija i, si no ne tenia prou, la buscava en algún que atre clot en el que quedara aigua ploguda, clara i olorosa. Pero no sempre de bacallà era el seu dinar. Puix com se'n duya el 'màuser', que tenia un sol canó, quan veïa revolant per dalt del seu cap au o pardalet, anava al carro, agafava l'escopeta i ya tenia en qué fer-se aquell dia la paella. O quan li botava, llaurant un conill, perdiu o llebre, segur que li caldria pelar o desplomar, si volia menjar-se'l. Per lo que quan arribava a casa la yaya li solia dir: «Vicentet, hui qué, ¿pel o, ploma?» I podia respondre: «Res d'això. Abadejo en ceba».

Yo, que l'acompanyí alguna volta al secà, sé el bon sabor que tenia aquella paella, si se té bona gana. El cas és que el bacallà donava a l'arròs un gust exquisit. Ara, sabem, ademés, que l'abadejo té poques calories i tantes proteïnes com la carn. És prou pobre en ferro i colesterol. I com del porc, tot s'aprofita i és bo. Que el llom o morro és la part que té més molla. La ventresca, la que envolta les tripes i la cua la més gelatinosa.

Quan no volia emplear molt de temps per a fer-se el dinar, agafava la pataca -i, després d'escamar les sardines i llevar les espines- se les posava dins i començava a menjar. Postres no ne prenia; en canvi, s'empinava la bota i tragava uns glops de vi. Es fea un cigarro -tant gros com un dit- li pegava foc i descansava només el temps que fea fum. Mai mirava el rellonge per saber l'hora. Sí a on s'havia quedat el macho enganchat al forcat menjant-se una garba d'herba. Allí s'encaminava, per a començar, de nou, son treball.