FUSTA, FOC I FUM

Les velles fusteries i el fuster que tenies per tots els pobles, ahir, rar és trobar-los, en l'actualitat, per la capital. Sí veus mobles i tendes, que els venen, pero, no la fusta quan la serren ni el poliment que li posaven una volta el moble acabat. I no vullc dir que ara no hi haja fusters que no sàpien treballar. Que ho saben i tenen més títuls que els d'abans que solament tenien la pràctica guanyada pel temps treballant al costat d'un mestre. Els actuals, inclús poden resultar ser arquitectes o ingeniers en doctorat acabat els que te dibuixen no a llapissera, com abans, sino en ordenador, el moble que tu somies per al dormitori o el rebedor. I que poden, si els ho demanes que te facen una cadireta per a qualsevol racó de la casa, a fi de posar el cabacet del gat o per a que es gite el gos. Te la fan robotisà, si vols i d'esta manera no cal que te molestes en agafar-la quan la precises; la crides i, a l'instant, hi la tens plantada. Estes fusteries pareixen més a un despaig, que a un taller. Allí no veus pols, ni per terra, serradura. Fusteria que tenia, també, carrer en Valencia en el sigle XV -junt a la Mercet i el Trench, pero que ya no existia -segons conta Boix- en 1675 degut a un fort incendi en 1447, que arribà fins al Mercat, i tingueren que reedificar varies cases. Aixina ho descrivia Jaume Roig: «Per totes estes / fer tals pecats / daquells vehinats / La Pelleria, / Trench, Fusteria, / fins mig Mercat, / nas vist cremat / any sis cuaranta / pus de setanta / cases, alberchs...»

A hores d'ara, el moble de plàstic-metall-PVC ho ha invadit tot. Pot ser per a que no es talen tants arbres que junt als que cremen -volent o sense voler- ne són massa. D'ahí que ya he vist, fa poc, per terres de Virginia, Columbia, Maryland... que els chalets de parets de fusta se van petri-plastificant. Això en EE. UU. on hi ha més arbres encara que formigues pel camp i mosques volant.

Tinc una admiració pel bon ebaniste, per l'artiste de la fusta, que com Manolo Pascual el Choro de Moncada que lo mateix te feya un moble del segle XV que el que tu volgueres i portares en el cap. O te plantava l'entaulat de Semana Santa. Mestre de martell i tacha, artiste del dibuix en llapissera i buril.