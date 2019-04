FRONTERES I CORRALS PINTATS DE BLANC

La veritat és que, ara, si, en el poble, entres en una casa fins al corral mai veus la gerra del lleixiu ni tampoc aquella atra que plena estava de calç, preparada per a quan fera falta. Puix tant la frontera com la majoria de les parets estaven pintades de blanc. Immaculades, paregudes a una catifa feta de gesmil. I és perque poques ames de casa hui usen la granereta de pintar i els pintors que les pinten ni aquella solen usar. Tenen sobrades màquines per arruixar pintura, a plaer, des de baix fins a lo més alt.

Adés, en tots els pobles -quan s'acostaven les festes patronals- hi havia una caterva de pintors/es que pintaven o repintaven parets i fronteres -des de terra fins a la canal que rasava la teulada, ya que casi totes les cases tenien només vivenda en la planta baixa. Per dalt només estava la terrassa i teulada, per a on veïes passejar-se algún que atre gat, una rata o uns teuladins buscant avespes per a poder menjar. Pero a hores d'ara eixe paisage ya no el veus, com poques teules pots guipar d'avall amunt, puix tant han creixcut les cases que ni els gats per allà dalt solen anar ni manco les rates que si no tenen corrals i andanes per a on trobar el seu quemenjar tenen de sobra contenedors per a on fossant el troben per a no passar fam i, com els gats i els gossos, tampoc són molts els que busquen caps de sardina, ossos, arròs o pans perque les ames i amos els donen inclús massa menjar, les rates se troben tranquiles, com una que me trobí en un semàfor parada, potser, esperant el vert per a poder passar a l'atre costat. I això era a la una de la vesprada, i per a més detalls, junt a l'estació d'Aragó, propet del camp de Mestalla.

Molta calç s'empleava per a lluir netea al pas de la processó. Se tenien les portes obertes de par en par a fi de que la Verge i els sants veren cóm de bonica estava la frontera, la casa i el corral. I que beneiren, la llar, als habitants, al gos i al gat que callats veïen passar als feligresos be muts o resant i algunes atres voltes contents, cantant.

Actualment, quan passa la processó poques cases tenen la porta oberta , perque la veuen des del seu balcó. La porta tancada està, en clau i forrellat. El motiu el sap vosté tant be com yo: a sovint, lladre va, a tothora, solt.