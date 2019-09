Fiscalía investiga «la falta de tramitación» de multas en el Ayuntamiento de Moncada Varios coches de la Policía Local en Moncada. / lp Agentes policiales denuncian que el volumen podría superar las 300 sanciones de tráfico prescritas o archivadas, entre junio y noviembre de 2018 MARINA COSTA MONCADA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:38

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por la denuncia interpuesta por agentes de la Policía Local de Moncada ante «la falta de tramitación de denuncias municipales» en el Ayuntamiento.

La investigación, iniciada a raíz de la queja presentada por el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), se abrió el pasado 21 de julio. Posteriormente, el 30 de julio, el fiscal adscrito pidió información al respecto a la Corporación, «sin que conste en la fecha actual la respuesta», según confirmaron ayer desde el organismo.

El número de denuncias sin tramitar «habrá ido creciendo y muchas podrían estar archivadas y haber prescrito. El volumen podría superar las 300 sanciones de tráfico, al menos, entre junio y noviembre de 2018», recalcan desde el sindicato denunciante.

«Dificulta la labor» de los efectivos y es un «agravio comparativo» para los vecinos que pagan

El 20 de diciembre de 2018, en el pleno municipal, la alcaldesa, la socialista Amparo Orts, «contestó a la pregunta del grupo político de Ciudadanos, de si se estaban tramitando las denuncias municipales, diciendo que siempre ha habido instructor y secretario para las denuncias y que no era cierto que no se tramitaran», recuerdan desde la formación.

El 6 de mayo de 2019, finalmente, «se contrató a un funcionario interino para tramitar las denuncias, pero éste abandonó el puesto al mes siguiente, para marcharse a otro ayuntamiento, sin apenas haber podido ordenar las denuncias pendientes de trámite e iniciar los expedientes sancionadores», asevera el sindicato. La potestad sancionadora «es irrenunciable y debe desempeñarse por la alcaldía o por quien esté delegado. Su actividad debe someterse a los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad, eficacia, confianza legítima, buena fe, servicio a la ciudadanía y buena administración, que no han sido observados en vista de la pasividad constatada», denuncian.

Así, se debe dotar a los servicios administrativos municipales de los medios personales necesarios para cumplir con el ejercicio de la potestad sancionadora con diligencia, eficacia e impulso de oficio todos los trámites, con objeto de que las denuncias formuladas sean debidamente tramitadas».

El Ayuntamiento de Moncada «ha llegado a una dejación de funciones de tal magnitud que supone, en la práctica, una renuncia a sus competencias sancionadoras, vulnerando con ello no sólo el principio de sometimiento a la legalidad, sino también dando lugar a una situación de inseguridad jurídica y de desconfianza de los ciudadanos hacia el poder local». Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el plazo de prescripción de las infracciones «será de tres meses paras las leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves». Los agentes recalcan, además, que esta situación «dificulta la labor policial, pues los infractores reincidentes no reciben sanción alguna» y que, incluso, «algunos vecinos se reían cuando denunciábamos porque sabían que no se tramitaban las multas». Además, «supone un agravio comparativo entre la persona que abona la denuncia de manera voluntaria, frente a la que no lo hace». Este diario intentó ayer sin éxito contactar con la alcaldesa para preguntarle por esta cuestión.