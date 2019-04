Fiscalía abre diligencias para investigar la denuncia contra los dos ediles de Massamagrell Los populares acusados están «tranquilos» y aseguran que la designación de fiscal es un trámite normal ante cualquier imputación VANESSA HERNÁNDEZ MASSAMAGRELL. Jueves, 11 abril 2019, 01:01

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según el PSPV de Massamagrell, ha abierto diligencias para investigar la denuncia contra los dos concejales del Partido Popular, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal.

Los socialistas afirmaron que el Ministerio, tras el estudio de la documentación que ellos mismos presentaron ante la Fiscalía, ha designado un fiscal instructor del caso, al determinar que pueden existir «sospechas de posibles irregularidades». No hay que olvidar que el PSPV denunció, a finales de marzo, a los dos concejales populares por presuntas contrataciones ilegales por un valor de 40.000 euros.

En este sentido, según el PSPV, existen tres expedientes con un montante de dinero «supuestamente malversado por el PP». Por su parte, desde el Partido Popular adelantaron a este medio que no han recibido ninguna notificación al respecto, pero que están «muy tranquilos». Asimismo, señalaron que la asignación del fiscal es un trámite más, un proceso habitual ante cualquier denuncia. «No son temas penales, son sólo temas administrativos que todos los ayuntamientos han tenido en algún momento», agregaron desde el PP.

Los socialistas acusaron al PP de malversación de fondos por un valor de 40.000 euros El PSPV sigue sin declarar dónde está el dinero público entregado por los feriantes

Además, afirmaron que llevan semanas solicitando al Consistorio los tres expedientes donde supuestamente están los contratos irregulares que el PP ejecutó cuando estaba en el Gobierno. «Reclamé por escrito estos documentos porque hay acusaciones que desconozco». Sin embargo, según dichas fuentes, tras varios días, ayer obtuvieron la autorización para acceder a estos informes. Unos informes que el PSPSV presentó como prueba de los presuntos delitos públicos. El primer expediente que el PSPV expuso ante la Fiscalía fue el contrato del suministro de una carretilla cuando esta empresa no acreditaba la compraventa del vehículo. En este sentido, los populares argumentaron que sí es cierto que esta empresa de construcción no tenía epígrafe de venta, no obstante «posteriormente el alcalde levantó el reparo con un decreto». «No hay ningún problema, el PSPV ha tenido inconvenientes similares y no ha pasado nada».

El segundo documento que los socialistas presentaron fue el contrato de designación de letrado en asistencia jurídica, tanto al edil del PP como al anterior jefe de la policía local, por un coste de cerca de 18.000 euros. Esta factura la pagaron ellos en su momento porque me pidieron un informe que no les convenció y llegaron a un acuerdo con este abogado», matizaron desde el Partido Popular.

Respecto a la tercera acusación, el concejal del PP manifestó no recordar ninguna contratación irregular por un curso gratuito que desde el PSPV les atribuyen. «Por este motivo solicitamos toda la documentación pertinente, hay información que nos sorprende», subrayaron desde el PP. En este sentido, se mostraron serenos. «Nosotros sí quisimos aprobar la comisión para investigar estos hechos», apuntaron.

Asimismo, recriminaron al PSPV votar en contra de un comité que investigara el presunto delito de apropiación indebida del que fueron acusados. «Aún seguimos sin saber dónde está el dinero en metálico de los feriantes, el Gobierno sigue sin dar explicaciones y sin mostrar ninguna factura», apuntaron desde el PP.