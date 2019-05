Una edil de Quart critica que no ha estado «dada de alta» en la Seguridad Social La concejala del Mayor en la pasada legislatura ha pedido explicaciones al PSOE por no asegurarla «pese a tener un sueldo público» M. C. QUART. Martes, 28 mayo 2019, 00:33

«Transmito mi malestar con el Ayuntamiento de Quart de Poblet al enterarme de que no estoy cotizando a la Seguridad Social. No puedo comprender cómo un Ayuntamiento del Partido Socialista Obrero Español no me ha podido asegurar en la Seguridad Social, cuando yo tengo mis nóminas, con un sueldo público». La concejala en funciones de Personas Mayores, Mercado y Consumo, Amparo Torner, afirma que la situación le ha causado «sorpresa» e «incredulidad».

«Me han pagado por asistencia a plenos y comisiones informativas, cuando yo he trabajado con dedicación total, más allá de las asistencias a reuniones, responsabilizándome, incluso, con mi firma en pagos de este ayuntamiento». «Cuando yo tomé posesión como concejala, no se me informó de que no iba a cotizar», afirma. La edila también explica que decidió no presentarse para la legislatura que ahora empieza por dejarla atrás en las votaciones. «No termino de creer cómo la militancia del PSOE, cuando por primera vez hubo votaciones de listas abiertas, me dejó tan atrás, con todo lo que he hecho por los mayores y pensionistas. Hubo gente que me expresó su sorpresa». Aún así, «he seguido trabajando por y para el pueblo hasta el final de la legislatura».

Por su parte, fuentes consultadas del grupo municipal socialista de Quart de Poblet recalcan que «la actitud de la señora Amparo Torner es lamentable y lo único que persigue es intentar hacer daño al partido socialista. Sabe y es perfectamente consciente de que las dedicaciones exclusivas, que sí están sujetas a cotización de la Seguridad Social, se aprueban por pleno y en el Ayuntamiento de Quart sólo hay tres». Así, «tanto ella, como el resto de concejales del equipo de gobierno y de la oposición cobramos en concepto de indemnización por asistencia a plenos y comisiones, y, por esto, no se da de alta en la Seguridad Social, de hecho, la mayoría tenemos nuestros propios trabajos y cotizamos por ellos». Asimismo, afirman que Torner ha seguido percibiendo «la remuneración por asistir al pleno y comisiones, la única de sus responsabilidades como concejala».