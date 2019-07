Denuncian contrataciones «a dedo» en Moncada

Fuentes sindicales denuncian «la contratación de personal a dedo en el Ayuntamiento de Moncada». En este sentido, dichas fuentes indican que el Consistorio ha aprobado la creación de cinco plazas eventuales para contratar asesores de libre designación (que no se presentan a concurso público ni a oposiciones) con modificación de plantilla. «Estos consejeros serán para los portavoces del PSPV, el PP y Ciudadanos», indican.

Asimismo, critican que estos puestos de trabajo estarán dotados de 24.000 euros anuales. «Esta modificación de crédito y de plantilla se ha realizado sin negociar con los sindicatos», agregan. En esta línea, dichas fuentes señalan que la primera consecuencia de esta decisión no se he hecho esperar. «Nos han comunicado que el pago de los atrasos a los agentes locales, por servicios extraordinarios, asistencia a juicios o prolongaciones de jornada, no se podrán abonar en la nómina de julio», añaden. Una demora que, según fuentes sindicales, es consecuencia de esta contratación.

«Los sindicatos recurriremos los acuerdos, ya que se han realizado sin negociación previa en la mesa general para la modificación de plantilla. «Los trabajadores seguirán con sus reivindicaciones», apuntan.