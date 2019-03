Denuncian el abandono de un perro muerto en Torrent durante tres días Vecinos taparon el cuerpo del animal con una manta. / lp Protectoras dieron el aviso a la Policía Local para que recogiesen al galgo, que ayer seguía en la carretera tapado con una manta V. H. TORRENT. Jueves, 28 marzo 2019, 00:41

Desde el lunes por la noche, el cadáver de un galgo esperaba ayer ser trasladado por el servicio de recogida de animales contratado por el Ayuntamiento del municipio. Sin embargo, ayer este animal continuaba en el mismo lugar donde fue hallado; en la carretera Torrent a Real de Mont a la altura del kilómetro 15. Según fuentes consultadas, la muerte ha sido consecuencia de un accidente en carretera.

En este sentido, las protectoras Petjades Trobades y Colmillo Blanco avisaron a la Policía Local del incidente. No obstante, fueron ambas entidades las que se acercaron a la zona del suceso con el objetivo de pasarle el lector de microchip al galgo.

Al hacerlo, según fuentes consultadas, advirtieron que este animal no llevaba este dispositivo. Por lo tanto, no se ha podido identificar a los dueños del animal. Además, afirmaron que no se ha personado en la zona ni los agentes policiales ni los técnicos encargados de trasladar el cuerpo. No obstante, fuentes de la protectora aseguraron que desde la Sección de la Protección animal (Seproa) habían llamado al servicio encargado de la limpieza y recogida de los animales.

Sin embargo, estos operarios ayer aún no habían llevado a cabo el traslado del cadáver. «Es muy triste tener que pasar cerca y ver el estado del pobre animal, son muchos niños los que han visto el cadáver, no hay derecho a que permanezca así tanto tiempo y que nadie haga nada», señalaron desde la protectora.

En esta línea, la ley determina que los ayuntamientos deben tener los 365 días del año un servicio de recogida ética de cadáveres de animales fallecidos propio o contratado.