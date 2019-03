Deniegan el alquiler social a la familia de Massanassa

massanassa. El banco, propietario del inmueble ocupado por la familia Santiago en el municipio de Massanassa, no concede esta vivienda en alquiler social. El servicio de mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los portavoces de Stop Desahucios y el alcalde de la localidad, Paco Comes del PP, no han conseguido que la sucursal se preste a negociar con esta familia para evitar el desahucio.

«No dan tregua, ellos quieren la posesión del inmueble ya», destacaron desde la PAH. En este sentido, desde la entidad adelantaron a este medio que el banco ha solicitado a la jueza que continúe el desalojo, pese a que Coraima, su marido Francisco y sus dos niños pequeños pueden asumir el gasto de un alquiler social. Sin embargo, existe una alternativa al desahucio; el subdirector del Consejo de Dirección de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda, se ha comprometido a negociar con la sucursal mientras consiguen una vivienda social para la familia.

Por su parte, según la PAH, desde el Ayuntamiento de Massanassa, «han puesto mucha voluntad, pero no ofrecen soluciones reales como la asignación temporal de un inmueble municipal», apuntaron con resignación.