CSIF se opone al traslado del servicio sanitario Racó de Sant Llorenç a Els Furs de Alboraya El Ayuntamiento asegura que los médicos del consultorio no se mueven de centro, «se quedan y comparten local con el punto de atención continuada» V. H. ALBORAYA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:28

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) criticó ayer la decisión del Departamento de Salud Hospital Clínico Malvarrosa en cuya junta de personal se acordó el traslado del servicio del consultorio auxiliar del Racó al centro de salud Els Furs, según el CSIF.

En este sentido, la central sindical señaló que Els Furs «se encuentra justo al otro lado del casco urbano y que el cambio supondría que muchas personas de avanzada edad se desplazaran hasta el otro extremo del municipio para recibir atención sanitaria primaria». Hace un mes, CSIF ya alertó del desmantelamiento que se podía producir tras el traslado del servicio de planificación familiar y de la habilitación de un Punto de Atención Continuada (PAC), en el consultorio auxiliar del Racó.

Sin embargo, tanto el equipo de Gobierno como la oposición aprobaron en el último pleno del Ayuntamiento evitar el traslado de los servicios sanitarios del consultorio y el cierre del Racó de Sant Llorenç. Todas las formaciones estuvieron de acuerdo en comunicarle a la Conselleria de Sanidad esta petición. No obstante, según el comunicado del CSIF, ha sido la propia conselleria la que ha determinado el intercambio de servicios durante la junta de personal.

En este sentido, fuentes del Consistorio afirmaron que los dos médicos de atención primaria de Racó «no se mueven, se quedan y compartirán local con el PAC cuando se instale». Dichas fuentes subrayaron que no existe ningún movimiento a Els Furs porque no existe ni proyecto de actuación, ni tampoco presupuesto por parte de la conselleria. «Las obras están previstas sólo para mejorar el Racó de Sant Llorenç, pero estuvimos el lunes en Els Furs y no hay obras ni habrá en años», afirmaron.

Por otra parte, fuentes de la oposición aseguraron que sí que se va a habilitar Els Furs para la instalación del consultorio auxiliar y el servicio de atención primaria. «En la junta, se ha dicho que en cuanto se adopte Racó para la implantación del PAC, se trasladarán a los médicos aunque el Ayuntamiento siga negándolo», añadieron.

En este sentido, dichas fuentes aseguraron que la conselleria ya ha empezado los trámites para llevar a cabo el traslado.