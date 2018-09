Crear empleo, la cesión de suelo militar y ser Gran Ciudad, los retos de Sagredo La presentación de la campaña electoral del PSPV en Paterna, ayer. / lp El alcalde de Paterna presenta su candidatura para repetir mandato con un vídeo en el que corre por la ciudad con el lema #PaternaLovers MARINA COSTA PATERNA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:33

40 meses dirigiendo Paterna han convertido a Juan Antonio Sagredo en un #PaternaLovers (personas que aprecian cómo mejora Paterna ). El candidato socialista presentó ayer su precampaña electoral con un vídeo promocional en el que muestra su faceta de 'runner', recorriendo puntos emblemáticos de la ciudad, bajo el citado eslogan.

Sagredo aprovechó ayer esta presentación para desgranar los principales logros de la legislatura y los retos que marcarán la próxima, si sale reelegido como alcalde. Crear empleo y atraer nuevas inversiones, lograr la cesión de parte de los terrenos de los cuarteles militares, unificar la actual tarifa del agua y convertir Paterna en Gran Ciudad son algunos de los principales puntos que se ha fijado Sagredo de cara a una nueva etapa municipal.

El secretario general del PSPV también hizo un repaso de las cifras conseguidas en estos tres años. «Hemos rebajado la deuda municipal del 78% al 45% y el IBI un 11%, disminuido el paro en 2.000 personas, puesto en marcha un autobús a La Fe, reformado de manera integral la piscina municipal y conseguido que la Cordà sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional», resaltó.

El primer edil también destacó la apertura de los comedores escolares 365 días al año, la puesta en marcha de la Escuela Oficial de Idiomas, la apertura del ecoparque, el Cheque-Bebé, la reapertura de las Escuelas Públicas de Adultos o la creación de un Centro Cívico en Santa Rita, así como el nuevo consultorio médico en Lloma Llarga. El aumento en un 100% del presupuesto destinado a becas escolares, la inversión de 24 millones de euros en obras contra inundaciones, las actuaciones de reasfaltado y mejoras de aceras, el nuevo Retén de Policía de La Canyada, cuyas obras están muy avanzadas, o el aterrizaje de grandes firmas como Amazon y Zumex y la posible llegada de la Universidad Católica son otros de los avances por los que ya puede presumir Paterna.

Sagredo señaló, respecto al asunto de la imputación por el caso 'Halloween', que se encuentra «absolutamente tranquilo» y que las denuncias presentadas por el PP «corresponden a una campaña para desacreditarme, de desgaste. De las muchas que han presentado, seis ya han sido archivadas y hemos abierto dos comisiones de investigación. No tenemos nada que esconder».

Intu Mediterrani

En referencia al proyecto comercial y de ocio Intu Mediterrani, Sagredo destacó que de los tres millones de metros cuadrados que tiene La Mola, el proyecto abarca 900.000, menos de un tercio de la superficie. «La zona de mayor valor medioambiental es la del campo de tiro y no le afecta. El proyecto se perfila junto a la CV-35, donde no hay ni pinares, ni zorros». También destacó que el proyecto cuenta «con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque mejorará el caudal del barranco» y que afecta «a terrenos cien por cien privados, con una inversión cien por cien privada. El Ayuntamiento aquí no pone nada».

El candidato resaltó que «vamos a seguir luchando para que vengan el máximo número de empresas e inversiones porque eso es bueno para Paterna». Sagredo recordó, respecto al rechazo directo del proyecto por parte de sus exsocios de Gobierno (Compromís per Paterna), que «en Sagunto ya se ha abierto un segundo gran centro comercial y allí Compromís no cree que se le haga daño al pequeño comercio». También matizó que «el pulmón verde del área metropolitana es La Vallesa. No nos olvidemos».