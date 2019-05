LA CONTAMINACIÓ, MAL DE TOTS

Udels pijors mals que pululen per este món en el que vivim, que roda i gira i gira entre núvols, és la contaminació. I és que ella, hui, ho plena tot. Des de lo més pur, l'aire, fins lo més necessari, l'aigua.

L'atmòsfera està, cada dia més malalta, i damunt apesta, de tantes chimeneres que canalicen cap amunt infinitat de productes químics gasificats: sprays, per casa; herbicides i plaguicides per l'horta, i pel carrer i carreteres, tubos d'escap de milers de coches que, a tota virolla, te van embrutant el teu aire i el meu. I si afegim l'indiscriminada crema dels rastolls i palles que fan alguns llauradors i falles d'atres cremant plàstics, més els incendis causats per folls tot fa que te pugues trobar en pires funeràries que clamen al cel purificador la pluja que molt de tart en tart nos arriba i cau casi sempre escassa.

Els rius te baixen bruts. Les aigües de rierols i llacs els veus ennegrits; llunt de tindre la claretat cristalina dels ullals vergens d'abans. I és que, per culpa de les moltes fàbriques que tiren al riu la seua porqueria diària, del llaurador que arruixa a la terra i als arbres cantitat sobrada de química per a tindre fruites boniques -encara que no molt sanes- i aquels atres ciutadans que quan tenen algún trasto vell o qualsevol cosa que no el servix la tiren al barranc, tot provoca contaminació que aplega del riu -o séquia- i va a la mar matant a molts peixos que els veus en la plaja exànims, boca i ulls oberts.

¿I tot això per qué? Solament per l'avarícia de guanyar apressa més diners. Diners, que per a fer-los, han tingut que contaminar més i més cada dia, l'aire que respirem, l'aigua que bevem i els aliments que mengem, que pot ser que tinguen un millor vore que antany pero que són manco saborosos que aquells albercocs, ciruelos i melons -grocs- que se venien lo mateix vora mar que en els molls de les estacions.

Adés, fins l'aigua d'una séquia la podies beure si tenies set i no te'n quedava en la botija. Ara, a vore quín llaurador valent seria capaç de beure-la. ¿I quants pocs beuen l'aigua del seu aljup o pou? Perillós seria. Massa atreviment. Aixina que sigam més responsables de lo que fem, ajudant al reciclage del nostre propi fem. Que per ad això tenim els contenidors diferents.