Un conductor drogado mata a un operario y huye El coche del detenido, dañado tras el atropello. / lp El sospechoso fue interceptado por la Policía Local de Alaquàs a gran velocidad tras arrollar a la víctima en la autovía de Torrent REDACCIÓN TORRENT. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:38

«¡No lo he visto, no lo he visto!». Estas eran las palabras que pronunciaba una y otra vez el conductor de un Mercedes con el morro abollado y la matrícula y el guardabarros delantero arrastrando por el suelo en el instante de ser interceptado por la Policía Local de Alaquàs.

El individuo circulaba a gran velocidad y haciendo 'eses' por las calles del municipio, según los testigos, lo que motivó la intervención de una patrulla municipal al detectarlo en la avenida del País Valencià. La investigación de los agentes de Alaquàs, de manera conjunta con la Guardia Civil de Tráfico, acabó determinando sobre él una severa acusación: atropellar y dar muerte a un operario de mantenimiento de carreteras en la autovía de Torrent.

El arrollamiento se produjo poco después de la una de la madrugada, cuando la víctima, un hombre de 41 años, trabajaba retirando un panel informativo en la CV-36. El sospechoso atropelló de manera tan violenta al operario que salió despedido unos 30 metros, ante la atónita mirada de otros tres compañeros, entre ellos un primo del fallecido. El conductor se dio a la fuga hasta ser interceptado en Alaquàs.

Al realizarle la prueba de sustancias estupefacientes, dio positivo al consumo de cocaína y cannabis

Al observar incluso restos de sangre en el vehículo, los policías de Alaquàs se pusieron en contacto con la Guardia Civil de Tráfico, que investigaba ya el atropello, hasta donde fue trasladado. Mientras, la Policía Nacional se hizo cargo del Mercedes.

En el punto del arrollamiento le practicaron la prueba de sustancias estupefacientes, dando positivo a la cocaína y cannabis. El joven, de 36 años, quedó detenido como presunto autor de un homicidio imprudente. También por delito contra la seguridad del tráfico, por conducir bajo los efectos de las drogas y omisión del deber de socorro. Fuentes de Tráfico indicaron que hace cinco años ya le había sido retirado el carné de conducir.