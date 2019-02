Condenan a La Pobla por la muerte de un can electrocutado EFE Viernes, 22 febrero 2019, 23:58

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de la La Pobla de Farnals a indemnizar con 7.585 euros al dueño de un perro que murió electrocutado en 2017, al tocar una farola cuyo cableado se encontraba en mal estado.

Según ha explicado el alcalde de la localidad, Enric Palanca (PSPV), el Consistorio no recurrirá la sentencia y ya ha abonado la indemnización. Este hecho, ha indicado Palanca, fue consecuencia del mal estado de la instalación eléctrica en combinación con un episodio de lluvias, que dejó un charco en el suelo y propició la descarga eléctrica de una farola ubicada en el cruce de la calle de la Constitución con la avenida de Madrid. «El sistema eléctrico estaba deteriorado y como los animales no tienen aislamiento en las patas, el perro se electrocutó; en el caso de que una persona hubiera tocado la farola probablemente no hubiese pasado nada. Es una pena, lo sentimos mucho», ha añadido.

Las deficiencias de la farola en cuestión «no eran un problema aislado, sino que la red tenía muchos más fallos como consecuencia de dos décadas de abandono de las infraestructuras básicas», en referencia a los anteriores gobiernos locales.