La concejala socialista Olga Camps deja el Ayuntamiento de Burjassot La representante lamenta en una carta en redes sociales que no se haya aprobado la Ordenanza de Bienestar Animal M. C. Jueves, 13 junio 2019, 00:37

burjassot. La ya exconcejala socialista del Ayuntamiento de Burjassot Olga Camps ha decidido marcharse, tras ocho años al frente de su departamento, con una carta abierta en redes sociales en la que acusa al «aparato burocrático» del Consistorio y a la «falta de interés y el inmovilismo de parte de los técnicos y responsables» de que la Ordenanza de Bienestar Animal no se haya aprobado en esta legislatura. Camps, que no fue elegida en las pasadas elecciones municipales al ocupar el puesto 20 de la lista socialista, explica que cesa en su cargo tres días antes del pleno de investidura «por hartazgo».

Camps reconoce su «incapacidad» para aprobar esta ordenanza que califica de «pionera, novedosa y proteccionista». «Me voy por decencia, ya que no puedo seguir en un sitio en el que no me siento bien», resalta.

Asegura que deja el proyecto «encima de la mesa» para el nuevo equipo de Gobierno socialista a cuyos concejales ha pedido perdón por no acompañarlos el sábado en el pleno de investidura porque «no tengo ánimos». También agradece al alcalde Rafa García su apoyo durante estos años.