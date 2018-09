Compromís per Torrent no firmará la confidencialidad sobre Nous Espais La formación lo califica de «mordaza» para que no se desvelen los gastos en hoteles, comidas y cenas de las tarjetas de la empresa pública ADA DASÍ TORRENT. Martes, 25 septiembre 2018, 00:38

Compromís per Torrent ha comunicado que no firmará el compromiso de confidencialidad solicitado por la empresa pública Nous Espais sobre la información que se derive de ella. Según explican desde la formación, este documento se ha remitido a todos los consejeros de la mercantil y, con él, se pretende «obligar a la totalidad del consejo de administración a no difundir aquella información que reciba o a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones».

Para la formación, tanto el nombre del acuerdo, 'Compromiso de confidencialidad Protección de Datos. Administradoras-Consejeros', como su redacción, «son un eufemismo para no informar a la ciudadanía sobre los aspectos de la gestión de la mercantil que los dirigentes de la sociedad y el Gobierno municipal no quieren que se sepan».

Su portavoz, Pau Alabajos, advierte que este «acuerdo mordaza», «ha sido propuesto por el alcalde, Jesús Ros, como no podía ser de otra manera» y lo consideran «como un nuevo incumplimiento del acuerdo de investidura en materia de transparencia, de tal manera que, quién firme estos compromisos ante Nous Espais, no podrá informar a las vecinas de todo aquello que Ros y su equipo no quieran que sea del dominio público».

Así, añaden que «entre otra información que Ros no quiere que se sepa, figuran facturas de diferentes comidas, cenas y gastos de hoteles pagados con las tarjetas de crédito entregadas por Nous Espais a diferentes miembros de su Gobierno y a un funcionario municipal hasta el año 2007».

Desde Compromís, ponen como ejemplos, según obra en los registros de la propia empresa, «cargos de tarjeta de los cuales sus titulares son la exconcejala Lizondo, el exconcejal y actual miembro del consejo de administración por el PSOE, Severino Yago y el actual responsable administrativo de Urbanismo municipal, Antoni Vivó».

Entre la multitud de facturas que aparecen «se pueden ver botellas de vino a 40 euros, rones y 'whiskys' añejos, ibéricos de bellota, mariscos, habitaciones de hotel de 5 estrellas a nombre de Jesús Ros y el ex alcalde, José Bresó, y menús de hasta 89 euros por comensal».

Ante esta información, la formación «sospecha» que «esta maniobra para silenciar a los miembros del consejo de administración tiene relación con el hecho de que la comisión de investigación creada al efecto para esclarecer estos hechos hace meses que no se reúne». Por ello, Alabajos indica que «con este ritmo de reuniones, el objetivo del actual Gobierno es claro, que se acabe la legislatura sin que se haya sacado ninguna conclusión».

En marzo de 2017, el grupo municipal solicitó al consejo de administración el extracto de las tarjetas de crédito que emitió la entidad desde 1999, el año de su fundación, hasta la actualidad, en las que según se les informó «ya no existen» y apuntaron que esta falta de información «es consecuencia del funcionamiento opaco de la empresa pública».

El grupo Ciudadanos también denunció el año pasado los gastos de cerca de 36.000 euros «en comidas y cenas a cargo de las tarjetas de Nous Espais a disposición de los concejales socialistas del consejo de administración entre los años 2000 y 2006» bajo la alcaldía de Jesús Ros, actual máximo edil desde 2015, y Josep Bresó, que le sucedió cuando el primero dimitió. En esa época tuvieron tarjeta de crédito los concejales Severino Yago y Mari Carmen Lizondo, y Bresó, así como el gerente, que era un alto funcionario.