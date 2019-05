Compromís per Torrent denuncia que Nous Espais tiene una deuda de casi un millón A. D. TORRENT. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:33

Compromís per Torrent desvela una deuda de 911.000 euros de la empresa pública Nous Espais, pendiente desde 2012 y que se corresponde con las cuotas de urbanización para satisfacer en favor de los propietarios de parcelas ubicadas en el área comercial del Toll l'Alberca. Su portavoz, Pau Alabajos señala que esta deuda «es la consecuencia de la nefasta política económica del PP al frente de Nous Espais, que en aquel momento no tenía recursos para devolver un dinero que legalmente no le pertenece» y añade que, posteriormente, «el PSPV de Ros, sabedor de su existencia ha continuado financiando la mercantil municipal con unos recursos que no son propios».

Desde la formación recuerdan que en 2017 presentaron una moción instando a la reclasificación de la deuda de la empresa pública dentro de las obligaciones contables del Ayuntamiento, que contó «con el voto en contra de los socialistas». El año pasado, el Ministerio de Hacienda les dio la razón, «al no poder financiarse mayoritariamente la mercantil con ingresos provenientes de la actividad privada».