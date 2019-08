Compromís, en contra de la reforma del plan urbano Jueves, 8 agosto 2019, 00:17

Compromís per Paterna fue la única formación que votó en contra de la modificación del plan urbano. Dichas fuentes dudaron, durante la sesión plenaria, de la legalidad de esta reforma. «El informe técnico no justifica las condiciones incluidas en el artículo». En esta línea, afirmaron que con estos requisitos «arbitrarios» no ganan los menores. Además, indicaron que en la tramitación del expediente no consta ningún proceso de participación ciudadana. Respecto a las condiciones, apuntaron que limitan los espacios disponibles para habilitar los centros. «Según el nuevo punto, este servicio sólo se podrá habilitar en viviendas plurifamiliares con el «acuerdo previo de la comunidad de vecinos».