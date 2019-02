Compromís per Puçol exige la dimisión de la alcaldesa

Compromís per Puçol reclamó, durante el último pleno en el Ayuntamiento, la dimisión de la alcaldesa de la localidad, Lola Sánchez del PSPV. El motivo de esta demanda es que, según la formación, hace dos años, los socialista firmaron un «pacto oculto» con el Partido Valenciano de las Urbanizaciones (Pavalur).

En este documento, según Compromís, el PSPV se comprometía de forma unilateral con el presidente de Pavalur, Carlos Verdú, a realizar determinadas inversiones en las urbanizaciones durante los dos años que quedaban de legislatura. En este sentido, Compromís aseguró que sin el pacto con Pavalur - un apoyo negociado- Lola Sánchez no hubiese podido acceder a la presidencia. «El traspaso de Alcaldía se ejecutó con premeditación y con alevosía», matizaron. No hay que olvidar que Compromís formaba parta del equipo de Gobierno junto al PSPV y EU.

Sin embargo, tras más de dos años compartiendo mandato, Compromís fue expulsado del ejecutivo por la alcaldesa por «forzar la ruptura del pacto entre ellos», según fuentes municipales. Dichas fuentes ya aseguraron en su momento que Compromís se reunió con el PP para iniciar una moción de censura contra Sánchez, que no se materializó. Por otra parte, respecto a las acusaciones vertidas por Compromís respecto al supuesto pacto oculto con Pavalur, fuentes consultadas negaron ningún acuerdo encubierto. «Si este pacto fuera cierto, se hubiese cumplido y no existiría ninguna filtración», destacaron: «Lo que Compromís insinúa no tiene sentido».

Además, según las fuentes consultadas, Pavalur siempre ha apoyado a las formaciones solicitando una partida destinada a la conservación y mantenimiento de todas las vías públicas y jardines de su término municipal, sin olvidar las urbanizaciones.

En este sentido, cuando el PSPV asumió la Alcaldía, solicitó al Consell Jurídic Consultiu un informe sobre este gasto: «Este órgano emitió un comunicado que determinó la responsabilidad del Gobierno de cuidar todas las parcelas comunes». Por este motivo, según dichas fuentes, no entienden esta acusación.