Compromís per Paiporta y el PP se acusan de falta de soluciones y «dejadez» La Junta Electoral da la razón al PP e insta a Paiporta a cesar en el uso de sus medios para difundir la visita de Oltra V. H. PAIPORTA. Miércoles, 10 abril 2019, 00:52

Compromís per Paiporta y el Partido Popular se acusaron ayer mutuamente de «falta de compromiso y dejadez política». Según Compromís, los populares, además de no elaborar propuestas importantes durante estos cuatro años, no tienen ningún modelo en materia de educación, ni en bienestar social.

«El PP sólo ha presentado doce mociones desde la oposición, olvidando su responsabilidad con Paiporta», destacó la alcaldesa de la localidad, Isabel Martín de Compromís. Asimismo, esta formación recordó que cuando ellos no formaban parte del equipo de Gobierno presentaron 50 mociones. «Fueron propuestas responsables pensadas para mejorar Paiporta, como la creación de la concejalía de Igualdad o el Consejo de la Mujer. Por su parte, el Partido Popular subrayó que Compromís no tiene ningún proyecto para Paiporta y que sus políticas no están centradas en los ciudadanos. «Necesitan agarrarse a cualquier cosa para tratar de engañar a los votantes y que parezca que han hecho algo en este tiempo».

En este sentido, el PP acusó a Compromís de utilizar los canales de comunicación del Ayuntamiento de Paiporta para su campaña electoral. Además, tildó de «partidista y electoralista» la visita de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra a Paiporta durante el acto de presentación de las listas de Compromís a las elecciones generales y autonómicas.

«Tras esta visita, Compromís utilizó los canales públicos como difusión de logros en la gestión política conseguida, por lo que supone una vulneración del principio de neutralidad», apuntaron desde el PP. Al respecto, la Junta Electoral de Zona de Valencia ha instado a Compromís, en una resolución, al «cese inmediato de las publicaciones controvertidas, recordándole que debe cumplir escrupulosamente la ley».