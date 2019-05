PP y Compromís hacen balance de los resultados en las elecciones de Paiporta V. H. PAIPORTA. Sábado, 1 junio 2019, 00:43

El Partido Popular de Paiporta y Compromís han hecho un balance de los resultados obtenidos en las elecciones municipales. No hay que olvidar que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada con 8 concejales, 6 para Compromís, 5 para PSPV y 2 de Ciudadanos. La diferencia entre ambos bloques es mínima, pero los populares no alcanzan la mayoría absoluta. No obstante, PP y Compromís valoran el resultado desde un prisma muy diferente.

Por una parte, el PP afirma que los vecinos «se han expresado en las urnas y han pedido un cambio. «Debe gobernar la lista más votada para que la voluntad de Paiporta no se vea alterada, para no volver a una legislatura de confrontación», indicaron. Por otra, Compromís valora positivamente el resultado. «Una vez más la ciudadanía se ha mostrado a favor de un gobierno de izquierdas, porque la suma de los partidos progresistas en Paiporta es de más de 7.200 votos», añadieron. «Hemos sacado 133 votos más que hace cuatro años», indicaron.