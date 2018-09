PP, Compromís y Cs se alían en Torrent para vetar las cuentas generales de 2017 El alcalde, Jesús Ros, preside la sesión plenaria celebrada ayer. / lp La «no aprobación» puede paralizar subvenciones de otras administraciones o participaciones en tributos del Estado ADA DASÍ TORRENT. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:58

A pesar de los esfuerzos del equipo de Gobierno, y en especial del concejal de Hacienda y portavoz socialista, Andrés Campos, las cuentas generales de 2017 se vuelven a quedar en el cajón, tras resolver las alegaciones de los grupos políticos de la oposición y presentarlos en la sesión plenaria de ayer. Guanyant se abstuvo pero Compromís, PP y Ciudadanos dijeron «no» a los presupuesto aunque Campos insistió por activa y por pasiva de que «solo se trata de datos económicos que no se pueden discutir».

Compromís ya había anunciado que no daría su apoyo a los presupuestos del año pasado, a pesar de que se han aprobado 17 de las 53 alegaciones presentadas por la formación, «las mismas que no se resolvieron el año pasado por falta de voluntad política e inacción», como apuntó su portavoz, Pau Alabajos. La formación se excusó en cinco puntos para no dar su apoyo, entre ellos «la falta de dotaciones de amortización en la contabilidad y del enlace entre el inventario de bienes y la contabilidad». Unas cuestiones que, según Campos, «están a punto de resolverse».

El debate durante el pleno fue solo a tres bandas, ya que ni Cs ni PP intervinieron. El portavoz socialista defendió el resultado de las cuentas y la transparencia , mientras que el alcalde, Jesús Ros, pidió al resto de grupos la misma «voluntad política que nos reclaman» y recriminó al PP que «no tuvieran la deferencia de haber presentado ni una sola alegación a las cuentas, para ahora votar en contra», cuando en la comisión se habían abstenido. «Hacemos lo que podemos por el bien de la ciudad», remarcó.