Compromís per Alaquàs se plantea denunciar al Gobierno

Alaquàs. «El ejecutivo local no cumple la normativa, lo sabe y echa balones fuera», así de contundentes se mostraron ayer desde Compromís per Alaquàs. El motivo es, según esta formación, las gratificaciones que recibe un empleado municipal. «Esta productividad complementaria de 600 euros es irregular». Según dichas fuentes, esta paga extra se ejecuta a través de un decreto de alcaldía que vulnera este tipo de gratificaciones. «El problema está en que este dinero es fijo en cantidad y periódico en el tiempo, mientras que la ley dice que ambas cosas están prohibidas», destacaron. En esta línea, además de exigir un reglamento para otorgar gratificaciones, solicitan más transparencia y piden que cada paga extra vaya acompañada de un informe. «Si no cumplen la norma tomaremos medidas, incluso denunciaremos».

Por su parte, fuentes municipales afirmaron que cuando en el 2015 el Gobierno observó que se había elaborado erróneamente el decreto, se modificó lo antes posible. «Jamás este funcionario ha recibido una contribución de acuerdo a la ordenanza que declara Compromís. Además, responsabilizaron a la oposición de que los funcionarios no tengan sueldos dignos.