Comerciantes y vecinos de Torrent denuncian el caos en los accesos a Camí Reial por las obras Las obras en la calle Camí Reial de Torrent que suponen una renovación integral. / lp Propietarios advierten de pérdidas de entre un 60 y un 70% y se quejan de la falta de limpiezay accesibilidad a sus negocios ADA DASÍ TORRENT. Jueves, 28 marzo 2019, 01:13

Convivir con las obras no es fácil y más cuando se trata de una renovación integral de la calle. Las consecuencias son para los vecinos y comerciantes de la zona que tienen que sufrir a diario el ruido que provocan, el polvo que levantan o la dificultad para poder acceder a sus viviendas o locales. Los residentes y propietarios de negocios del Camí Reial de Torrent no son ajenos a estas situaciones, desde hace unos meses.

Las obras para reurbanizar esta arteria principal de la ciudad comenzaron en noviembre y los comerciantes han empezado a notar sus consecuencias. El grupo Ciudadanos ha visitado la actuación y según señalan, «hemos recogido un sinfín de quejas, especialmente echando en falta más implicación institucional y sobre todo información».

Entre ellas, destacan las de los pequeños empresarios, a quienes por obligación les toca levantar la persiana para sobrevivir, y «se encuentran con todo tipo de impedimentos». «Relatan que conviven entre pozos abiertos, escombros y zanjas en las puertas de sus negocios, actuando sin apenas aviso previo, con la consiguiente limitación de accesibilidad al local».

Las quejas también se centran en la acumulación de polvo por la actuación El corte del tráfico rodado ha provocado la caída de clientes potenciales para los establecimientos

Además, hay otros inconvenientes como que «los establecimientos se encuentran llenos de polvo, afectando a los vehículos de los clientes», a lo que añaden que «en cuatro meses no ha habido un plan de limpieza, a excepción del día 12 de marzo que una barredera actuó por motivos falleros».

Algunos empresarios del sector del automóvil, comentan que incluso han tenido que «soportar la apertura de hasta de cuatro zanjas de forma simultánea, que es una actuación invasiva, cuando se podría haber planteado una ejecución por fases, permitiendo el acceso en un sentido de la calzada y el desarrollo de la actividad empresarial, que se nutre en gran medida por ser una zona de paso», explican.

En esta línea, advierten de que «fruto de esta situación, estos pequeños empresarios prevén una pérdida de un 60% o 70% de su facturación». En algunos casos, los comerciantes se quejan de que en los accesos a la ciudad se advierte del corte de «toda» la calle, «cuando no es así» y esto perjudica «la llegada de clientes y del paso de vehículos a los comercios que no estamos afectados por las obras porque dan por hecho de que no se puede acceder».

Desde Ciudadanos señalan que «la desinformación y falta de sensibilidad parece haberse escorado en esta actuación» y piden a la concejala responsable, «que tome conciencia de primera mano de lo que allí acontece, y que a través de un cronograma de ejecución puedan informar a los afectados y estudiar alguna compensación por la pérdida de oportunidad de negocio ocasionado».

Información

Fuentes municipales argumentan que la presencia tanto del alcalde, Jesús Ros, como de la concejala de Urbanismo, Inma Amat, en la zona es «casi diaria». Además, niegan que haya habido una «falta de Información» porque se organizó una reunión con los vecinos, se enviaron cartas, y se instaló un punto de información a pie de calle, al igual que se hizo en la rotonda de Padre Méndez. También el desarrollo de la actuación, así como los cortes de viales se pueden consultar en la página web municipal, donde, además, está publicado todo el proyecto.

Por otra parte, las obras, que son unas de la más importantes de la legislatura con un presupuesto de 1,3 millones de euros, avanzan como se espera y tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

La decisión de que la actuación se hiciera de una sola vez y no por fases se tomó para que «fuera todo más rápido ya que se trata de una reforma integral», apuntan las mismas fuentes, y añaden que, por primera vez, se van a bonificar los vados afectados por motivo de las obras y que se han puesto planchas para facilitar el acceso a los comercios y viviendas.