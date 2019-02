La Coma denuncia nuevos avisos de desahucio pese al compromiso de paralización del Consell Marcha protagonizada por los vecinos y vecinas de La Coma, a principios de este mes, para pedir el cese de los desalojos. / lp Los vecinos afirman que siguen llegando órdenes de desalojo mientras la Generalitat reitera que se han aplazado lanzamientos «para buscar soluciones» MARINA COSTA Martes, 26 febrero 2019, 00:36

«Siguen llegando cartas de desalojo, pese al compromiso que nos dio la Generalitat de paralizar estos procedimientos, hasta volver a reunirnos y presentarles documentación. No hace ni un mes de la marcha que protagonizamos y la reunión que tuvimos con ellos y no están respetando el acuerdo. No hemos avanzado en nada». La Asociación Crecer en La Coma mostró ayer su malestar por esta nueva situación que «solo genera más inquietud y preocupación a muchas familias del barrio».

«Si no podemos ya ni confiar en los que nos dicen las instituciones... Nos dijeron que se iba a convocar una subcomisión de Vivienda y se iba a poner en marcha un protocolo para analizar caso por caso. Aún no se ha fijado ninguna fecha, ni sabemos nada de nada», lamentó la entidad.

La asociación se reunirá hoy en asamblea para «determinar qué actuaciones ponemos en marcha. De momento, lo único que sabemos es que han llegado dos órdenes de desalojo y se siguen repartiendo cartas en varios puntos del barrio, como en la calle Alboraya, por ejemplo».

Una asamblea vecinal se reúne hoy para determinar qué actuaciones poner en marcha

Por su parte, desde Compromís per Paterna instaron ayer a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) a que «desista de los procesos judiciales contra las personas de La Coma».

Análisis y protocolo

Tras recibir la noticia de que se están enviando citaciones judiciales, «para el desahucio de vecinos en situación de vulnerabilidad del barrio» y, después de que se produjera la manifestación de las vecinas de La Coma ante el Palau de la Generalitat, «el presidente Ximo Puig adquirió el compromiso de que no se desahuciaría a ningún vecino del barrio, sin que su caso fuera analizado por la mesa técnica de trabajo, formada por la EVha y el área de inclusión social municipal, y que se creó durante la estancia de Compromís per Paterna en el gobierno municipal».

Así, se acordó que se redactaría un protocolo de actuaciones conjuntamente con las mujeres de La Coma. «Hoy en día ni se ha redactado el protocolo, ni se ha reunido la mesa de trabajo, ni se ha convocado la comisión mixta para tratar el tema, y lo que es peor, las vecinas de La Coma continúan amenazadas por la posibilidad de ser desahuciadas de sus viviendas, sin tener una solución para sus familias».

Los afectados tienen que ir «contra reloj pidiendo atención al personal del Ayuntamiento para solucionar un problema que se podría evitar si desde el Consistorio de Paterna se volviera a coger la responsabilidad de intervenir en las situaciones que vaya detectando la conselleria», manifestó el portavoz de la coalición Juanma Ramón.

Desde la Conselleria «no tendrían que emitir ninguna resolución judicial de desahucio, mientras esas familias no hayan pasado por todo el proceso de inclusión social» que garantice una alternativa de vivienda. «No tiene sentido que la administración esté recurriendo a los juzgados para desahuciar a familias en riesgo de exclusión a las que tiene la obligación de garantizarle una vivienda», destacó Ramón. Por otro lado, desde el Ejecutivo paternero calificaron ayer de «vergonzoso e incongruente que aquellos que no hicieron absolutamente nada por prevenir y paralizar desahucios en La Coma, ni por buscar soluciones habitacionales, pretendan dar ahora lecciones de gestión».

El concejal, Julio Fernández, recordó ayer a Compromís que el equipo de gobierno socialista «lucha y negocia incansablemente cada uno de los desahucios que hemos conseguido paralizar», sobre todo en referencia al desahucio previsto para el pasado 9 de septiembre, «que conseguimos impedir, a pesar de que Compromís llegará incluso a suspender la reunión prevista con el EVhA para abordarlo».

«Si llega a ser por Compromís, esa familia estaría ahora en la calle», aseveró Fernández, que calificó de «estéril y desastrosa la gestión que hicieron del área de Servicios Sociales cuando formaron parte del gobierno». «De la inoperante gestión de Compromís, heredamos diez procesos judiciales abiertos, de los cuales tres ya están paralizados y los otros siete, en proceso de negociación. Durante el tiempo que estuvieron al cargo de estos procesos, no hicieron absolutamente nada», subrayó el concejal socialista.

Desde la Conselleria de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del Territorio se señaló ayer que «estamos estudiando caso por caso, como fue nuestro compromiso, aunque hay temas jurídicos que siguen su curso. Todo está bajo el seguimiento exhaustivo de la dirección general de Vivienda y la EVha».

Las mismas fuentes aseveraron que «se han aplazado lanzamientos para buscar soluciones habitacionales» y que «había casos que ya estaban citados para juicio». También recalcaron que la reunión prevista con el departamento de Vivienda para abordar estos casos tendrá lugar «este viernes».