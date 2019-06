La ciudad anula el decreto del pago de productividades por 260.000 euros El sindicato CC.OO., a la espera de saber si esta medida obliga a los 62 funcionarios afectados a devolver el dinero cobrado en 2018 A. D. Miércoles, 19 junio 2019, 01:28

torrent. El Ayuntamiento de Torrent ha anulado el decreto de pago de productividades de 2018 que asciende a más de 260.000 euros que cobraron 62 funcionarios. El magistrado de la sala Contencioso administrativa numero 8 de Valencia instó al consistorio a emprender esta acción, tal como ya hizo en el año 2017, considerándola «no ajustada a derecho», y «dando la razón a los argumentos esgrimidos por CC.OO al considerar que se estaba utilizando una figura arbitraria y no negociada para el pago de determinados trabajo estables en el tiempo bajo la formula de complementos de productividad, cuando los mismos corresponden al salario del puesto y tendrían que estar encuadrados en los complementos específicos».

Los servicios jurídicos del ayuntamiento han optado por anular el decreto antes de que se dictara una sentencia, pero esto, según el sindicato, «genera una inseguridad jurídica a los empleados y empleadas municipales ya que estas cantidades ya han sido abonadas en sus nóminas».

«Según la letrada de la administración local estima que no tiene efectos económicos, lo que no ha sido corroborado por los servicios jurídicos del sindicato en los que se está planteando una aclaración de sentencia y si cabe o no devolución», explican y añaden que «nuestra pretensión no es repercutir sobre los funcionarios sino instar a la administración a que repare tal anomalía a partir de un reglamento de productividades cuya tramitación se encuentra paralizada». CC.OO advierte de que el Ayuntamiento está «prácticamente bloqueado en materia de personal y espera que se retomen las negociaciones para evitar conflicto».